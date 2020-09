W sezonie 2019/2020 Rosja wyeksportowała mniej rzepaku

Jest to jednak drugi największy jak dotąd wolumen eksportu.

Według analiz rolniczych i serwisu informacyjnego APK-Inform, w minionym sezonie (wrzesień 2019 - sierpień 2020) z Rosji wyeksportowano około 425 000 ton rzepaku.

To o 21 proc. mniej niż w rekordowym sezonie 2018/2019. Jednak według APK-Inform, był to drugi, co do wielkości eksport.

Najważniejszym odbiorcą rosyjskiego rzepaku pozostała sąsiednia Białoruś z około 189 000 tonami, mimo, że import był o 34 proc. mniejszy niż w poprzednim sezonie.