Według stowarzyszenie Ukrolijaprom oczekuje się, że w sezonie 2023/2024 Ukraina odnotuje wyższą produkcję najważniejszych gatunków nasion oleistych, których łączna produkcja wyniesie 19,5 mln ton, co oznacza wzrost o 7,7 proc. rok do roku (18,1 mln ton w sezonie 2022/2023).

Większa produkcja soi, słonecznika i rzepaku

Największy wzrost spodziewany jest dla soi – o 12,2 proc. rok do roku, z 3,444 mln ton w sezonie 2022/2023 do 4,107 mln ton. Wzrost ten będzie wynikał ze znacznego zwiększenia powierzchni zasiewów – o 20,5 proc. do 1,84 mln ha, przy jednoczesnym wzroście plonów zaledwie o 0,4 proc. do 2,23 t/ha.

Produkcja nasion słonecznika w bieżącym sezonie ma wynieść 11 813 mln ton wobec 11 329 mln ton w sezonie 2022/23 (+6,5 proc.). Plony nieznacznie spadną – o 3,3 proc, do 2,09 t/ha, natomiast powierzchnia zasiewów wzrośnie do 5,64 mln ha (+7,7 proc.).

Jeśli chodzi o rzepak, Ukroliyaprom prognozuje zbiory na poziomie 3,318 mln ton (+9,1 proc., czyli 246 tys. ton), które zostaną zebrane z prawie 1,35 mln ha (+16,3 proc.) przy plonie 2,65 t/ha (-9,3 proc.).

Zapasy nasion oleistych mniejsze niż rok temu

Jednocześnie Ukroliyaprom twierdzi, że należy wziąć pod uwagę, że zapasy nasion oleistych na Ukrainie na początku sezonu 2023/2024 są znacznie mniejsze rok do roku. W związku z tym podaż nasion oleistych w sezonie 2023/2024 będzie mniejsza, co wymaga pilnych działań na szczeblu rządowym w celu stworzenia warunków do maksymalnego przetwórstwa wewnętrznego i zwiększenia eksportu produktów o wysokiej wartości dodanej.