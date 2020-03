Widać już wyraźnie pąki kwiatowe rzepaku

Mamy pierwszą dekadę marca, a rzepak w ciepleszych regionach kraju wyraźnie pnie się do góry. Zasilony azotem, po opadach deszczu nabrał wigoru i koloru. Prognozowane ocieplenie w przyszłym tygodniu z pewnością pobudzi go jeszcze bardziej do wzrostu.

Dzięki łagodnej zimie, w rzepaku ozimym nie notujemy praktycznie żadnych strat z tytułu złego przezimowania. Obsada jest zachowana (chyba że problemy były ze wschodami na jesieni), a rośliny dobrze ulistnione z dobrym wigorem. Niebezpiecznie jednak pąki kwiatowe pną się już do góry, co niesie ryzyko ich przemrożenia gdyby nadeszły jeszcze większe przymrozki, tak prawdopodobne jeszcze w marcu. Na szczęście, póki co prognozy nic nie mówią o zmianie pogody.