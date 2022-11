Wielkiej Brytanii do samowystarczalności w produkcji rzepaku brakuje go 440 tys. ton; Fot. Shutterstock

Według spółdzielni United Oilseeds, do pełnej samowystarczalności Wielkiej Brytanii w zakresie rzepaku brakuje około 440 000 ton.

Brytyjscy rolnicy zasiali również znacznie więcej rzepaku ozimego pod zbiory w 2023 roku. United Oilseeds, która twierdzi, że jest jedną z największych spółdzielni rolniczych w Wielkiej Brytanii, zrzeszającą około 4500 członków, oszacowała obecnie obecny obszar uprawy brytyjskiego rzepaku ozimego na około 412 800 ha.

Byłoby to o 14,7 proc. więcej niż obszar zbiorów 360 000 ha oszacowany przez Departament Rolnictwa (DEFRA) na rok 2022. Dyrektor zarządzający United Oilseeds Chris Baldwin przypisuje zwiększone zainteresowanie rolników uprawą rzepaku niedoborom podaży, co przyczyniło się do wzrostu ceny.

Według Baldwina, wśród rolników widać wyraźny zwrot ku odmianom mieszańcowym. Własna sprzedaż w ciągu ostatnich sześciu lat pokazuje, że uprawa rzepaku mieszańcowego wzrosła z 43 609 ha w 2017 r. do 86 835 ha w 2022 r., podczas gdy uprawa konwencjonalna wzrosła z 58 267 ha do 23 240 ha spadła – poinformował dyrektor generalny United Oilseeds.

Rzepak dla samowystarczalności

Jednak spółdzielnia, która specjalizuje się w sprzedaży nasion oleistych i innych międzyplonów, również dała do zrozumienia, że ​​mimo ekspansji uprawy rzepaku krajowa produkcja nie wystarczy na zaspokojenie potrzeb Wielkiej Brytanii.

Według United Oilseeds, do pełnej samowystarczalności w zakresie rzepaku brakuje około 440 000 ton. Baldwin był optymistą, co do dalszego kształtowania się cen rzepaku i odniósł się do relatywnie ograniczonej podaży na świecie oraz wojny na Ukrainie.

Pewna przyszłość

Dyrektor zarządzający wyraził również pewność, co do przyszłości uprawy rzepaku w kraju. Na rynku dostępnych jest wiele nowych odmian o ulepszonych cechach i parametrach użytkowych, które powinny znaleźć uznanie hodowców.

Jednocześnie dyrektor stwierdził, że krajowy popyt na rzepak jest nadal duży, a brytyjski rynek rzepaku pozostanie prężny w ciągu najbliższych kilku lat.