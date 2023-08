Wirus żółtaczki rzepy TuYV poraża nie tylko rzepak

Antocyjanowe przebarwienia świadczą o zawirusowaniu roślin; Fot. AK

Wirus żółtaczki rzepaku TuYV to najgroźniejszy wirus w uprawie rzepaku ozimego. Może on powodować straty w plonie, które wynieść mogą od 10 do nawet 50%. Warto wiedzieć, że wirus ten poraża wiele gatunków roślin, w tym chwastów, które stanowią "zielony most" dla transmisji wirusa.

Wirus żółtaczki rzepy (turnip yellows virus, TuYV) to najgroźniejsza choroba wirusowa rzepaku.

Wirusy, w tym TuYV, roznoszone są przede wszystkim przez zakażone nimi mszyce (wektory wirusów).

TuYV poraża także inne gatunki, co stanowi "zielony most" dla całosezonowej transmisji wirusa.

Ochrona przed wirusem żółtaczki rzepy to przede wszystkim profilaktyka w działaniu np. wysiewanie odmian odpornych na TuYV. Ciepła jesień i masowe naloty mszyc na rzepak to zazwyczaj zapowiedź zawirusowania rzepaku. Coraz większe problemy w zwalczaniu tych szkodników skutkują tym, że wirus zółtaczki rzepy krąży w środowisku z sezonu na sezon. Problem z tą chorobą udało się nieco ograniczyć przy pomocy hodowli, gdyż większość nowych odmian jest odpornych na ten rodzaj wirusa. Nie oznacza to jednak, że nie dochodzi do zawirusowania roślin, a rośliny są już wolne od tego zagrożenia. Czytaj więcej Czy rzepak zarobił w tym sezonie? Podobnie jak w latach ubiegłych możemy się spodziewać w tym roku masowego występowania wirusa, czemu sprzyjają długie i ciepłe okresy jesieni, po których następują równie łagodne zimy. Charakterystyczne objawy zawirusowania Na rzepaku wirus powoduje antocyjanowe przebarwienia, najpierw na brzegach liści, a następnie obejmujące całą blaszkę liściową. Pierwsze objawy są zwykle widoczne już jesienią, a ich nasilenie obserwujemy po wiosennym ruszeniu wegetacji. Wiosną przebarwione rośliny karłowacieją, nie zawiązują dużej liczny rozgałęzień bocznych a także łuszczyn. W efekcie dochodzi do redukcji plonu, a także obniżenie zaolejenia nasion i wzrost zawartości glukozynolanów. Czytaj więcej Rekomendowane odmiany rzepaku według województw na rok 2023 Wirus TuYV nie tylko w rzepaku Jak czytamy w komunikacie fitosanitarnym na stronie IOR-PIB w Poznaniu wirus żółtaczki rzepy nie tylko występuje w uprawie rzepaku ozimego. Może także porażać burak cukrowy, który coraz częściej masowo odwiedzany jest przez mszyce, w związku z wycofaniem wielu istotnych insektycydowych substancji czynnych wykorzystywanych w zaprawianiu tego gatunku. Czytaj więcej Czym będzie zaprawiony w tym roku rzepak? Jak podaje Instytut, niezmiernie istotnym elementem w epidemiologii choroby jest jego występowanie na chwastach. Wstępne badania pokazały, że wirus masowo występuje na chwastach rosnących w pobliżu roślin rolniczych. Zebrano kilkadziesiąt roślin rosnących na pobliskich rowach, szczaw, babka lancetowata, różne gatunki traw i in., i w 90% testowanych roślin potwierdzono występowanie wirusa żółtaczki rzepy. Rośliny te stanowią potencjalne źródło wirusa dla znajdujących się w pobliżu upraw buraka cukrowego czy grochu, a jesienią, dla młodych roślin rzepaku ozimego.

