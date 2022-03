Wojna na Ukrainie to deficyt oleju słonecznikowego na rynku światowym

Na światowym rynku tworzy się silny deficyt oleju słonecznikowego z powodu inwazji Rosji na Ukrainę, która spowodowała wstrzymanie przetwórstwa nasion słonecznika i eksportu oleju słonecznikowego z Ukrainy.

Według Oil World, wpływa to na wielkość dostaw oleju słonecznikowego w UE, a także w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Chinach i innych krajach.

Zastępowanie oleju słonecznikowego olejami rzepakowym, sojowym, palmowym i kukurydzianym będzie ograniczone, ponieważ podaż tych olejów jest również mniejsza.

W szczególności UE importowała 1,52 mln ton ukraińskiego oleju słonecznikowego w okresie październik-grudzień 2021 r. Spadek z 2,16 mln ton importu w tym samym okresie 2020 r., jednak stanowił 86% całkowitej podaży oleju słonecznikowego do UE.

W okresie sprawozdawczym Argentyna wyeksportowała do UE zaledwie 10 tys. ton oleju słonecznikowego. Europa może wkrótce zwiększyć popyt na argentyński olej.

Argentyna jest w trakcie zbierania nasion słonecznika. Do 2 marca zebrała ich około 1,64 mln ton z 30 proc. zasianego obszaru.

Cena argentyńskiego oleju słonecznikowego wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia (od 3 marca) o 500-600 dolarów/t.

Jednak podaż argentyńskiego oleju jest ograniczona, a jego eksport od stycznia do września 2022 r., może osiągnąć, co najwyżej 0,8 mln ton, co oznacza wzrost o 0,1 mln ton rok do roku.