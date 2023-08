Według zaktualizowanych szacunków analityków APK-Inform produkcja rzepaku na Ukrainie może osiągnąć nowe historyczne maksimum, które wyniesie 4,2 mln ton (+5 proc. w stosunku do poprzedniego szacunku, +17 proc. rok do roku).

Wzrost powierzchni zasiewów

Zwiększenie potencjału produkcji nasion oleistych stało się możliwe dzięki większej powierzchni zasiewów tej uprawy ozimej do około 1,5 mln ha (+3 proc. rok do roku), dzięki atrakcyjnej sytuacji cenowej na rynku rzepaku jesienią ubiegłego roku, w warunkach ogólnego spadek cen płodów rolnych na Ukrainie, a w szczególności zbóż.

Warto także zaznaczyć, że warunki pogodowe panujące w okresie wegetacji i dojrzewania generalnie pozytywnie wpłynęły na plon rzepaku, który szacowany jest obecnie na poziomie 2,88 t/ha (+5 proc. do poprzedniego szacunku, -3% rok do roku).

Nowa prognoza eksportu

Zaktualizowana prognoza eksportu rzepaku w sezonie 2023/2024 wynosi 3,8 mln ton (+4 proc. w stosunku do poprzedniej prognozy; +10 proc. rok do roku). Jednocześnie transport nasion oleistych w bieżącym sezonie pozostaje skomplikowany ze względu na zawieszenie funkcjonowania korytarza zbożowego, ataki rakietowe na porty na Dunaju oraz znaczne obciążenie zachodnich przepraw i najprawdopodobniej będzie bardziej wydłużony w czasie w porównaniu do tradycyjnych warunków sprzedaży nasion oleistych na rynki zagraniczne w poprzednich sezonach.

Eksport ukraińskiego rzepaku jest obecnie zakazany do 5 krajów UE (Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i na Węgry) i najprawdopodobniej zakaz ten zostanie przedłużony po 15 września.