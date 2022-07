Ceny pszenicy na giełdzie towarowej osiągnęły poziomy sprzed wojny. A jak w naszym kraju? Płody rolne również potaniały. Trwają zbiory jęczmienia, ale i pierwsze kombajny pojawiły się w uprawach rzepaku, w województwie śląskim. Firmy informują nas, że jest problem z odbiorem zbóż.

Pszenica na giełdzie towarowej kosztuje podobnie, jak przed wojną w Ukrainie.

W Polsce trwają zbiory jęczmienia. Pojawiły się pierwsze kombajny w rzepaku.

Ceny zbóż w większości badanych przez nas skupach spadły w porównaniu z ubiegłym tygodniem.

W skupach można zaobserwować tendencję spadkową jeśli chodzi o ceny wszystkich gatunków zbóż, ale też i rzepaku. Jęczmień różnie sypie, 7-8 t/ha na dobrych stanowiskach i 5-6 na tych słabszych. Gęstość jest bardzo zróżnicowana 55-68 kg/hl. „Nowy” rzepak ma przeważnie wilgotność do 8 proc. i zawartość oleju wysoką, bo 43-44 proc.

Jęczmień wyceniany jest obecnie na 1000-1220 zł/t. Tona rzepaku z kolei na 2900-3100 zł. Dokładny cennik zbóż na końcu artykułu. Mamy też informacje, że jest kłopot z odbiorcami zbóż, którzy od pośredników nie chcą skupować ziarna dalej.

Mniejsze zbiory w Europie w 2022 r.

Z jednej strony mamy informacje, że zbiory w Ukrainie będą jeszcze mniejsze niż zapowiadano. Poza tym logistyka samych żniw może okazać się bardzo trudna, patrząc na poniższe filmy.

Istnieje też obawa, że plony mogą płonąć, nawet na skutek celowych podpaleń, ale też i wysokich temperatur, ponieważ do takich sytuacji nie potrzebna jest wojna. Poniżej video z Rumunii, gdzie przy temperaturze blisko 40 st. C płonęło 100 ha pole pszenicy.

Z drugiej strony pojawiają się informacje o wysokich plonach w Rosji. Czy to tylko propaganda? Czas pokaże. Z kolei z Europy południowej, gdzie trwają, a nawet już kończą się żniwa, dochodzą nas dane, że z powodu wysokich temperatur i suszy, zbiory będą niższe niż oczekiwano w takich krajach jak np. Włochy, Hiszpania, a także z Francji i Niemiec. Komisja Europejska ostatnio korygowała swoją prognozę.

Jak przypomina agrarheute.com, Komisja Europejska obniżyła w piątek swoją prognozę dotyczącą zbiorów pszenicy miękkiej w UE 2022/2023 do poziomu znacznie poniżej poziomów z poprzedniego sezonu, ale utrzymała prognozę rekordowego eksportu. W danych o podaży i popycie Komisja Europejska określiła produkcję pszenicy zwyczajnej w UE na poziomie 125 mln ton, w porównaniu z 130,4 mln prognozowanych miesiąc temu i 130,1 mln w latach 2021/2022. KE oczekuje też, że produkcja kukurydzy wyniesie 71,7 mln t w porównaniu do 72,5 mln t miesiąc wcześniej, podczas gdy prognozowane zbiory jęczmienia zostały ograniczone tylko nieznacznie do 52,2 mln t z 52,3 mln t.

- Handlowcy i analitycy spodziewają się dużego popytu na pszenicę z UE w sezonie 2022/2023, ponieważ wojna Rosji na Ukrainie i związane z nią sankcje przeciwko Rosji zakłócają handel zbożem na Morzu Czarnym – podaje niemiecki serwis Agrarheute.

Słowenia wykupuje swoją pszenicę

Tymczasem Słoweńska Agencja Rezerw Towarowych poinformowała, że wykupi w tym roku całą pszenicę, którą słoweńscy rolnicy wyprodukują, aby zabezpieczyć dostawy żywności i ustabilizować ceny. Jak informuje portal euractiv.de, skup ziarna ma na celu stabilizację cen i pośrednią kontrolę cen detalicznych. Oprócz hurtowego zakupu całej pszenicy, plantatorzy otrzymają pomoc w wysokości 22 mln euro, w tym dotacje na paliwo, nawozy i inne środki.

Wojna trwa – sprzedaż zboża też

Jak donosi z kolei agencja Reuters, Kijów poprosił Turcję o zbadanie trzech kolejnych rosyjskich statków, które rzekomo przewoziły skradzione zboże. Według oficjalnych dokumentów Ukraina zwróciła się do Turcji o pomoc w zbadaniu trzech statków pod rosyjską banderą.

- W liście z 13 czerwca, o którym wcześniej nie informowano, ukraińskie biuro prokuratora generalnego zwróciło się do tureckiego ministerstwa sprawiedliwości o zbadanie i dostarczenie dowodów w sprawie trzech wymienionych statków, które, jak podejrzewa, brały udział w transporcie zboża rzekomo skradzionego z niedawno okupowanych terytoriów ukraińskich, takich jak: jak Chersoń. W liście, który przejrzał Reuters, stwierdzono, że statki wypłynęły z głównego terminalu zbożowego na Krymie w Sewastopolu w kwietniu i maju i naciskały na Ankarę, aby uzyskała dokumentację dotyczącą ich ładunku i przybycia do tureckich portów. Rosja zaanektowała Krym w 2014 roku – podał Reuters. Wszystkie trzy duże masowce maja być własnością spółki zależnej sankcjonowanej przez Zachód rosyjskiej firmy państwowej United Shipbuilding Corporation, według bazy danych żeglugi Equasis. Rosyjska firma nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Cennik zbóż i rzepaku – lipiec 2022

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 6 lipca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1177.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1450.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- pszenżyto – 1200,

- jęczmień paszowy – 1230,

- kukurydza sucha – 1260,

- owies – 1000.

ZPZM Kruszwica - wstrzymany, czekają na nowy sezon.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- pszenica paszowa – 1250.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1250,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1200.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1380,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

Agroland

- pszenica konsumpcyjna – 1340,

- jęczmień paszowy – 1000,

- rzepak – 3050.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- jęczmień paszowy – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1250.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 1360,

- pszenica paszowa – 1300,

- jęczmień konsumpcyjny – 1100,

- jęczmień paszowy – 1060,

- rzepak – 2950,

- kukurydza sucha – 1180.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1140,

- żyto paszowe – 1060,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień paszowy – 1140,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1140.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1050,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 3100.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1320,

- pszenica paszowa – 1250,

- pszenżyto – 1085,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień konsumpcyjny – 1100,

- jęczmień paszowy – 1080,

- rzepak – 3055,

- kukurydza sucha – 1110,

- owies – 900,

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna –1250,

- pszenica paszowa – 1100,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- rzepak – 2900.

Procam

- pszenica konsumpcyjna - 1300-1350,

- pszenżyto - 1200-1280,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- rzepak – 3000-3100,

- kukurydza sucha - 1200-1300.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna –1600,

- pszenżyto -1150,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3200,

- kukurydza sucha – 1300.

PHU Lech Świebodzin

- jęczmień paszowy – 1130.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka, oddział w Morągu, oddział w Gałwunach k. Kętrzyna

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto -1000,

- żyto paszowe – 900,

- jęczmień paszowy – 1000,

- groch – 1400,

- bobik – 1400.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna –1400,

- pszenica paszowa – 1280,

- pszenżyto - 1100,

- żyto paszowe – 1050,

- jęczmień paszowy – 1050,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha- 1200.

PHUT Siembida

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- pszenżyto – 1000,

- jęczmień paszowy – 1100.

Agrolex

- pszenica konsumpcyjna – 1570,

- pszenżyto – 1280,

- żyto paszowe – 1180,

- jęczmień paszowy – 1220,

- rzepak – 3050.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenica paszowa – 1420,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1080,

- jęczmień paszowy – 1180,

- kukurydza sucha – 1180,

- rzepak – 2900.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1200,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 3100.

BayWa Agro Polska

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha - 1230.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1170,

- kukurydza sucha – 1250,

- rzepak – 2900.