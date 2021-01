Zmniejszył się import soi z USA do UE

USA w drugiej połowie 2020 r. odpowiadały łącznie za 2,90 mln ton importu soi do UE i Wielkiej Brytanii, co stanowi spadek o 12 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r.

Unia Europejska, w tym Wielka Brytania, importowała w drugiej połowie ubiegłego roku kalendarzowego więcej nasion soi niż w tym samym okresie poprzedniego roku, przy czym zakupy z USA zostały poważnie ograniczone, a zakupy w Brazylii gwałtownie wzrosły.

Jak ogłosiła Unia Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFOP), powołując się na aktualne dane Komisji Europejskiej, import soi od lipca do grudnia 2020 roku wyniósł łącznie 7,1 miliona ton to około 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W tym samym czasie import brazylijskiej fasoli wzrósł o 81 proc. do 2,77 mln ton. Trzecim, co do wielkości dostawcą była Kanada z 1,05 mln ton, po 1,13 mln ton w 2019 r. Na czwartym miejscu uplasowała się Ukraina, która sprzedała do UE 156 tys. ton soi.

UFOP uzasadniła niedawny spadek importu soi do UE z USA częściowymi porozumieniami między USA a Chinami w celu rozwiązania trwającego konfliktu handlowego. W rezultacie Chiny znacznie zwiększyły import soi z USA, tak, że reszta importerów musiała pokryć swoje potrzeby brazylijską soją.

Według UFOP własna produkcja nasion oleistych w UE zapewnia jedynie 56 proc. całkowitej wymaganej ilości.

