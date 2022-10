Wybierając się do marketu, przysłowiowa „stówka” znika od ręki, co już jest bolączką dla konsumentów. Rosnące wydatki szczególnie dotykają sektor rolniczy, zarówno w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Jak bezpośrednio przekłada się to na producentów?

Jak wspominał Jacek Strzelecki, ekspert portalu Farmer.pl, z raportu przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny „Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2022 roku”, wynika, że w 50,3% gospodarstw rolnych w Polsce nastąpiło pogorszenie ogólnej sytuacji. Zmiany, jakie miały miejsce w drugim półroczu 2021 roku oraz do czerwca 2022 roku miały niekorzystny wpływ na koniunkturę w gospodarstwach rolnych. Równie pesymistycznie, wypada też perspektywa na drugie półrocze 2022 roku.

Koszty energii oddziałują finalnie na każdy sektor produkcji. W rolnictwie można wymieniać: od ogrzewania budynków inwentarskich, szklarni, suszenia kukurydzy, przetwórstwa roślin, wytwarzanie pasz – aż do produkcji nawozów azotowych. Ceny tych ostatnich, jak wiemy, wzrosły diametralnie.

Wzrost cen saletry amonowej, na podstawie notowań od roku 2020 do 2022. Farmer.pl

Rolnictwo niepewne, co przyniesie jutro

Jak przyznawał Wiesław Lada, dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej, rozgoryczenie w rolnictwie rośnie, wraz z oczekiwaniami na pomoc ze strony państwa. - Rolnicy, zwłaszcza ci produkcyjni, nie zostali uwzględnieni w pomocy, choćby dotyczącej cen gazu. 3000 m3 gazu, to niewiele na potrzeby ogrzewania czy dogrzewania, bądź choćby do produkcji. Owszem, producenci rolni są zaniepokojeni, szczególnie tym, że może być jeszcze ciężej – wyjaśniał.

I dodawał - Wszędzie jest ciężko, w rolnictwie szczególnie – licząc, że dochody jakie się uzyskuje momentalnie zjada inflacja, a tak jest obecnie ze środkami uzyskanymi ze sprzedaży zboża, kukurydzy czy teraz buraków. Przez to, producenci nie mają pieniędzy choćby na nawozy, już na przyszły rok. Do tego dochodzi drogie paliwo - olej napędowy, który w rolnictwie jest podstawą. Już dziś mamy ponad 8 zł za litr paliwa, to też ogromnie podnosi koszty i powoduje, że produkcja rolnicza już w tym momencie, jest nieopłacalna. Nawozy, energia i gaz – te nośniki „dobijają” rolnictwo. Efektem będzie bardzo droga żywność i my wszyscy, jako konsumenci też nad tym ucierpimy. Już zauważamy w sklepach, zwiększone zainteresowanie produktami przetworzonymi – ludzie zwyczajnie szukają tańszej żywności. Widać wyraźnie, że kryzys dotkliwie uderza w gałęzie gospodarki, przez co tym bardziej uważamy, że okres zimowy i wiosenny będzie bardzo ciężki. – podsumował Lada.

O wypowiedź, poprosiliśmy również prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej, Gustawa Jędrejka. Jego zdaniem, ciężko w tej sytuacji jest znaleźć „złoty środek”.

- Jeżeli podwyżki obejmują uzasadnione koszty i wynikają z uzasadnionych powodów, to rolnikowi jest łatwiej to przełknąć. Natomiast jeśli, wzrastają ceny i tak jak w przypadku nawozów - nie ma do nich dostępu, a handlujący uznają koszt 5000 zł za polifoskę, jako dobrą okazję dla rolnika, to ciężko to wytłumaczyć. Oczywiście, jakimś rozwiązaniem w przypadku podwyżek cen energii, jest fotowoltaika. Tu jak działa to we Francji, rolnicy mogliby zarabiać na prądzie, a nie na nim tracić. Jednak do tego konieczna jest działalność państwa – by tworzyć infrastrukturę, do odbioru tego prądu. W przypadku innych rozwiązań, może warto zastanowić się nad podniesieniem cen skupu żywca, mleka i produktów pochodzenia zwierzęcego, albo po prostu obniżyć koszty produkcji – tłumaczył Jędrejek.

-Problem jest również z dostępem do pewnych źródeł energii. Występowaliśmy jako Lubelska Izba Rolnicza, do ministerstwa rolnictwa, o to żeby były zapewnione na wszystkie gatunki roślin rolniczych dosuszanych, wszystkie rodzaje paliwa. Gdyż w naszej opinii, jest to w pewnym stopniu nie dopilnowane, aby było to zabezpieczone dla rolników – komentował.

W obliczu kryzysu energetycznego, niezbędna jest natychmiastowa reakcja Europy

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Copa Cogeca, w celu omówienia wpływu wzrostu cen energii, na sektor rolny oraz produkcję żywności. Zdaniem członków spotkania "kluczowe dla Unii Europejskiej, będzie zapewnienie pewności dostępu do energii dla sektora oraz ograniczenie wahań cen energii.

Jak oświadczyło Copa Cogeca, w tym celu „ Komisja Europejska musi uznać strategiczną rolę europejskich rolników, spółdzielni rolnych i rolno-spożywczego łańcucha dostaw, poprzez nadanie priorytetu sektorowi w planach reglamentacji gazu w państwach członkowskich (…). Kluczowa jest również dywersyfikacja dostaw energii i skupienie się na kluczowej roli bioenergii/biopaliw z roślin uprawnych oraz na potencjale zdecentralizowanej produkcji energii odnawialnej w gospodarstwach”.

Handel na rynku zbożowym

- Ceny zboża utrzymywane są w miarę na zadowalającym poziomie, jednak pewna część, wpływa do nas z Ukrainy w sposób niekontrolowany. Dochodzi do transakcji, gdzie wpływa do nas zboże techniczne i tu pojawia się problem, bo jego kontrola stoi pod znakiem zapytania – czy trafia ono z przeznaczeniem na pellet, czy też do młynów, więc gdzie mowa o bezpieczeństwie żywnościowym. Jeżeli przywożone asortymenty zbożowe rozpływać się będą na wschodzie Polski, który jest na to najbardziej narażony, może się to źle skończyć dla polskiego rolnika. – informował prezes LIR.

- Z tego co słyszę, ten proceder zaczyna narastać. Rośnie liczba pseudo przedsiębiorców, handlujących pomiędzy Polską a Ukrainą. W kraju rozpoczęły się żniwa kukurydzy i ostatnio cena mokrej wzrosła do 800-900 zł/t. Na tą chwilę jest to kwota przyzwoita, ale jeśli długofalowo będzie występował proceder nielegalnego sprowadzania i handlu zbożem, to odbije się to na polskim rolnictwie – podkreślał Jędrejek.