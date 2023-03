W 2022 roku produkcja zboża w Rosji wzrosła rok do roku o 29,9 proc. – do 157,626 mln ton, w tym pszenicy – o 36 proc. do 104,237 mln ton, wynika z najnowszych danych rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat.

Większa produkcja i plony

Produkcja zboża w 2022 r. była wyższa w porównaniu do rekordowych zbiorów w 2017 r. (135,539 mln ton, w tym pszenicy 86,003 mln ton).

Rosstat dokonał również korekty w górę wyników produkcji jęczmienia – o 30 proc. do 23,39 mln ton, kukurydzy (na ziarno) – o 4 proc. do 15,85 mln ton i żyta – o 26,5 proc, do 2,179 mln ton.

Produkcja owsa wzrosła o 20 proc do 4,531 mln ton, gryki – o 33 proc. do 1,222 mln ton, a roślin bobowatych – o 18,8 proc. do 4,561 tys. ton. Spadła Produkcja ryżu o 14,2 proc. do 923 tys. ton i prosa o 16,5 proc. do 307 tys. ton.

Według Rosstatu, średnie plony zbóż i roślin bobowatych w Rosji wzrosły w 2022 r. rok do roku o 25,9 proc. do 3,36 ton/ha.