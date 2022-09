Zbiory soi rozpoczęły się w tym roku wyjątkowo szybko. Docierają do nas sygnały, że głównie w województwie lubelskim i podkarpackim, ruszyły zbiory soi, zwłaszcza na plantacjach, którym doskwierały niedobory wody. Jakich cen możemy się spodziewać?

Większa część roślin soi, jeszcze dojrzewa, bądź powoli kończy wegetację. Ze względu na to, że było sucho, w niektórych regionach soja po prostu szybciej doschła. Tam gdzie zaczęły się już zbiory, widać że plony są niższe - do 2 t/ha, co nie jest zachwycającym efektem. Jednak patrząc na ocenę wegetacji soi w całym kraju, ogólnie wypada ona raczej dobrze. W tym roku większość plantacji miała jeden wspólny mianownik - chwasty.

Ocena wegetacji soi

W trwającym jeszcze sezonie, praktycznie nie było uprawy, na której nie odznaczył się niedostatek opadów deszczu. Z powodu braku wilgoci po siewie soi, często wschody były niewyrównane i opóźnione. Później miało to również znaczenie, gdyż na plantacjach chętnie pojawiały się stada gołębi. Jednak doglądając plantacji, w oczy rzucał się jeden główny problem – wysokie zachwaszczenie roślin. Wpływ na to miał brak działania herbicydów doglebowych, z racji braku wilgoci przy zastosowaniu środka.

W późniejszych fazach rozwoju, zwłaszcza w okresie lipiec – wrzesień, opady deszczu były bardziej zrównoważone, co już korzystniej wpłynęło na budowanie masy nasion. Jeżeli chodzi o parametry jakościowe, może być taka sytuacja, że nasiona będą zawierały mniej białka, a więcej tłuszczu. Głównie ze względu na warunki, produkcja białka mogła być zachwiana. Jednak generalnie, niedomiar opadów, nie powinien mieć bezpośredniego wpływu na jakość nasion.

Parametry na skupie soi

Podmioty prowadzące skupy, mają zbliżone wymagania jakościowe wobec soi. Najczęściej niewielkie różnice występują w odniesieniu do wilgotności nasion (12-13%) oraz zawartości białka (30-34%).

Parametry ziarna wymagane przez Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR):

-wilgotność maks. 13%

-zanieczyszczenia maks. 2%

-zawartość oleju min. 18%

-zawartość białka ogółem min. 34%

-towar NON GMO

-brak oznak zepsucia.

Ceny na rynku soi

Najwięcej skupów, rozmieszczonych jest w województwie wielkopolskim, dolnośląskim oraz lubelskim. Poniżej przedstawiamy zestawienie cen soi z 14 września 2022 r. w poszczególnych punktach skupu, w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Agrolok – 2500 północ kraju, 2450 - południe 2450,

Osadkowski-Cebulski – 2500 ,

Glencore - 2250 ,

AP Trans Energy, Pawonków (województwo śląskie) – 2500,

Olewnik-Expo (województwo mazowieckie) – 2450,

Solarcorn, Krzczonów (województwo lubelskie) –2200,

Centrala Nasienna Oleszyce (województwo podkarpackie) – 2200,

Akord Agro Poniec (województwo wielkopolskie) – 2500,

Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego (województwo kujawsko-pomorskie) – 2500.