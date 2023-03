Łubin, groch i bobik wymagają wczesnego terminu siewu, który miejscami jest przeprowadzany. Wyjątkiem spośród bobowatych grubonasiennych jest soja, która preferuje cieplejsze stanowisko do siewu. Jak z dostępnością materiału siewnego bobowatych? Sprawdzamy ceny kwalifikatu u dystrybutorów.

Powierzchnia uprawy bobowatych w Polsce, na przestrzeni lat jest dość zróżnicowana. Według danych GUS, do 2015 roku areał uprawy roślin strączkowych wzrastał do poziomu ponad 406 tys. ha. Następnie nastąpił lekki spadek produkcji. GUS publikuje informacje do roku 2021, gdzie powierzchnia utrzymywała się na poziomie ponad 347 tys. ha. Zachętą ekonomiczną do uprawy roślin bobowatych są niewątpliwie dopłaty. Jakie formy wsparcia są wprowadzone od tego roku, wraz z nową polityką rolną?

Płatność do roślin strączkowych na nasiona

W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 wprowadzono wsparcie dochodów związane z produkcją. Do dotowanych roślin zaliczono również strączkowe uprawiane na nasiona, które mają istotne znaczenie jako komponent do produkcji pasz treściwych. Dopłatami objęto uprawy następujące uprawy (w tym również uprawy tych roślin w formie mieszanek):

-bobik;

- groch siewny, w tym peluszka, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;

- łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty;

- soja zwyczajna.

Szacunkowa stawka płatności ok. 204 euro/ha (średnia z lat 2023-2026).

Jakie ceny za materiał siewny bobowatych?

Poszukując materiału siewnego, warto postawić na nasiona kwalifikowane, które gwarantują wysoką zdrowotność oraz pewne i wyrównane wschody. Na ten moment w Krajowym Rejestrze Odmian dostępnych jest 11 odmian bobiku, 32 grochu, 40 soi, a w przypadku łubinów – najwięcej odmian znajdziemy dla łubinu wąskolistnego (33) i żółtego (8).

Jeśli chodzi o dostępność nasion, największa ilość odmian jest oferowana w przypadku soi, którą dysponowała większość z notowanych firm dystrybucyjnych. Ceny są zróżnicowane w poszczególnych punktach, podobnie jest z ofertą gatunków do sprzedaży.

Soja

Dostępność materiału siewnego potwierdziła większość z firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Wszystkie miały w ofercie kilka odmian do wyboru. Cena podawana jest za jednostki siewne, których wysiewa się 4-4,5 na hektar. Za kwalifikat soi zapłacimy więcej niż rok temu (270zł brutto za j.s. w 2022 r.), bo około 350 zł/j.s. Najczęściej w ofercie firm handlujących, padały odmiany Abelina oraz Abaca.

Groch

Ceny grochu podawane są od 3100 zł/tonę do 3700 zł/t brutto. Dostępność materiału siewnego zmniejsza się, a na ten moment pozostała już niewielka ilość odmian do wyboru, najczęściej firmy wymieniają odmiany: Astronaute, Batuta i Nemo.

Bobik

Bobik kształtuje się średnio w cenie 3100-3200 zł brutto za tonę. Badane firmy oferowały przynajmniej po jednej odmianie bobiku. W porównaniu do ubiegłego roku, ceny bobiku niewiele się różnią - wynosiły podobnie, w granicach 3200 zł/t w zależności od odmiany.

Łubin

Zazwyczaj firmy miały w ofercie łubin wąskolistny. Ceny są dość wysokie i wynoszą od 3600zł/t do 4200 zł/t brutto. Najczęściej w ofercie firm pojawiał się łubin Karo i Regent.