Rusza wiosenny sezon ubezpieczeń upraw

1 marca to nie tylko data w kalendarzu pozwalająca rolnikom na wysiew nawozów azotowych. To także poniekąd symboliczna data rozpoczęcia sezonu, w tym dla firmy VH Polska sezonu ubezpieczeń upraw. Od jakich ryzyk i na jakich zasadach można ubezpieczyć uprawy?

1 marca VH Polska otwiera tegoroczny, wiosenny, sezon ubezpieczeń upraw.

W roku 2022 do dyspozycji rolników rząd oddał 1,5 mld złotych, oznacza to, że pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń nie zabraknie zarówno w sezonie wiosennym jak i jesiennym.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych, rolnicy będą mogli dobrać odpowiednią ochronę z linii Produktu Secufarm Lato, ubezpieczając przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan i ogień.

- Ochroną objęte będą mogły zostać zarówno uprawy konwencjonalne jak zboża, buraki, ziemianki, kukurydza czy rzepak oraz uprawy specjalne zarówno warzywa jak i wybrane gatunki owoców. Ubezpieczenia sprzedawane przez VH Polska, podobnie jak w poprzednich sezonach, oferowane będą z dopłatą budżetu państwa w wysokości do 65%. – mówi Andrzej Janc dyrektor sprzedaży VH Polska.

Co w zakresie ubezpieczenia?

W odniesieniu do tradycyjnych upraw rolniczych, w ramach produktu Secufarm oferowanych przez VH Polska rolnicy, korzystając z dopłat z budżetu państwa sięgających 65%, będą mogli ubezpieczyć się od takich ryzyk jak grad, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny oraz ogień.

- Zakres ubezpieczenia powiększony o odpowiednie klauzule szczególne niezmiennie zakłada odpowiedzialność już od 8% ubytku plonie na polu lub jego części do 100% sumy ubezpieczenia bez udziałów własnych. Podobnie jak w ubiegłym sezonie po wykupieniu przez rolników ochrony od deszczy nawalnych, będziemy odpowiadali zarówno za bezpośrednie skutki działania tego ryzyka jak również za zastoiska wodne, bez konieczności wykupienia dodatkowej klauzuli – mówi Andrzej Janc i dodaje - Wyleganie zbóż spowodowane huraganami i deszczami nawalnymi również będzie ubezpieczane w formie zryczałtowanej. W poprzednim sezonie jako pierwsi na Polskim rynku, zaproponowaliśmy nowe podejście do ryzyka wylegania zbóż. W przypadku działania huraganu lub deszczu nawalnego prowadzących do wylegania w fazach rozwojowych od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej (60-85 BBCH) rolnik otrzyma odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 15%.

Istotna suma ubezpieczenia

Stale rosnące koszty produkcji a także dobre rokowania, jeśli chodzi o ceny wyprodukowanych w 2022 płodów rolnych będą skłaniać rolników do wysokich sum ubezpieczenia. Przygotowane na ten sezon rozwiązania oferowane przez VH Polska pozwolą spełnić te potrzeby rolników. Szacujemy, że sumy ubezpieczenia wzrosną nawet o 60% względem roku ubiegłego – komentuje dalej Janc.

O ubezpieczeniu pomyśl zanim wysiejesz

W roku 2022 do dyspozycji rolników rząd oddał 1,5 mld złotych, oznacza to, że pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń nie zabraknie zarówno w sezonie wiosennym jak i jesiennym. Nie warto jednak z decyzjami o ubezpieczeniu czekać do ostatniej chwili. Dla osób, które zdecydują się na zakup polisy w VH Polska w okresie między 1 a 7 marca w zakresie obejmującym ryzyko przymrozków wiosennych i klauzulę odpowiedzialności od 8% ubytku w plonie, ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona o ryzyko tzw. wczesnych przymrozków. Oznacza to, że ochrona obejmie okres od 21 marca do 14 kwietnia, nie wcześniej jednak niż od osiągnięcia przez rośliny stadium 32 BBCH, z limitem odpowiedzialności do 15% sumy ubezpieczenia. W odniesieniu do upraw jarych warto również wcześnie pomyśleć o ubezpieczeniu, najlepiej już na etapie planowania zasiewów bądź nasadzeń. Uprawy jare chwilę po zasianiu i na etapie kiełkowania są mocno narażone na takie ryzyka jak deszcze nawalne czy huragany, powstałe w tym czasie szkody często skutkują koniecznością ponownych zasiewów, przy obecnych cenach materiału siewnego, jest to dużym ryzykiem dla rolników.

Uprawy o specjalnych potrzebach

Warto pamiętać o rozwiązaniach dedykowanym producentom warzyw i owoców. Konsumenci oczekują od rolników towarów o bardzo dobrej jakości i odpowiednim wyglądzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ubezpieczamy warzywa i owoce od ryzyka gradu ze szczególnym naciskiem na utratę jakości, zwiększone koszty sortowania i ryzyko odbioru. W tym celu pośrednicy mogą zaoferować ochronę ubezpieczeniową rozbudowaną o specjalistyczne klauzule oparte o rynkowe normy jakości zarówno dla producentów owoców jak i warzyw– A. Janc.