Ruszyły spotkania polowe Syngenty – Pola Klasy S

W roku 2022 Syngenta zaprasza na 7 spotkań polowych w różnych regionach kraju

Czerwiec to czas intensywnych spotkań polowych, podczas których można na żywo, w warunkach polowych, zobaczyć kolekcje odmian zbóż, rzepaku czy kukurydzy, a także efekty zastosowanych programów ochrony. To też doskonała okazja, aby spotkać się z innymi rolnikami i wymienić doświadczeniami. W kalendarzu imprez rolniczych, jak co roku, nie mogło zabraknąć spotkań polowych Syngenty, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem.

W roku 2022 Syngenta zaprasza na 7 spotkań polowych w różnych regionach kraju. Niezwykle cieszy fakt, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią możemy wrócić do tradycyjnej formuły spotkań. Organizatorzy zapewniają, że poza dużą dawką wiedzy i rozmowami z doradcami firmy, nie zabraknie też dodatkowych atrakcji. Pierwsze dwa spotkania już za nami! We wtorek, 7 czerwca w Ulhówku (woj. lubelskie) na polach Małopolskiej Hodowli Roślin odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie polowe z cyklu Pola Klasy S. Z kolei w czwartek, 9 czerwca, rolnicy gościli w Gospodarstwie Pana Macieja Gralewskiego w Kostrogaju koło Płocka (woj. mazowieckie). Frekwencja dopisała. Niemal 1000 rolników, którzy przybyli na oba spotkania, obejrzało kolekcje odmian, zapoznało się z programami ochrony Syngenty i uczestniczyło w atrakcjach na placu głównym. Co przed nami? Przed nami kolejne spotkania polowe Syngenty: w Polwicy, Szelejewie, Łęczynie, Rogóźnie i Bajdytach. Przyjedź i zobacz efekty działania najnowszych technologii Syngenty zastosowanych na polach zbóż i rzepaku! Obejrzyj kolekcje odmian pszenicy, rzepaku i hybrydowego jęczmienia ozimego! Eksperci firmy szczególną uwagę poświęcą programom zwalczania chorób i regulacji wzrostu, a w Ulhówku, Polwicy i Rogóźnie pod lupę wezmą też ochronę herbicydową kukurydzy. Nie zabraknie tematu rolnictwa cyfrowego, czyli jak zarządzać gospodarstwem z telefonu. Sprawdź daty i miejsca spotkań! Udział w spotkaniach polowych wymaga rejestracji na stronie www.polaklasys.pl , na której można też znaleźć szczegółowy program i więcej informacji na temat konkretnych lokalizacji Pól Klasy S. Spotkania rozpoczynają się o godzinie 9:00. Nie zwlekaj, zarejestruj się już dziś na wybrane spotkanie polowe: 14 czerwca – Polwica, woj. dolnośląskie

21 czerwca – Szelejewo, woj. wielkopolskie

23 czerwca – Łęczyna, woj. zachodniopomorskie

28 czerwca – Rogóźno, woj. kujawsko-pomorskie

30 czerwca – Bajdyty, woj. warmińsko-mazurskie Zapraszamy!

