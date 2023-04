Na polach widać już pierwsze akcje siewu kukurydzy. Część rolników nie chce tracić czasu, inni wstrzymują się w oczekiwaniu na ocieplenie. Pytamy prof. Tadeusza Michalskiego z Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, co przemawia za, a co przeciwko zasiewom w tym terminie.

Wczesny siew, zimny siew

Redakcja "Farmer": W tym tygodniu pierwsi rolnicy nieśmiało ruszają z zasiewami kukurydzy. Rozgorzała dyskusja - czy w tym roku nie jest na to jeszcze za wcześnie?

Prof. dr hab. Tadeusz Michalski: Jest w tym trochę prawdy. W porównaniu do poprzednich sezonów ostatnie tygodnie były dość zimne, choć oczywiście zależy to od lokalizacji i tego, z jakimi glebami mamy do czynienia i jak szybko się one nagrzewają. Pamiętajmy, że 6°C to minimalna temperatura, ale lepiej, by było to 8°C, a najlepiej 10°C - wtedy wschody będą szybkie, kukurydza będzie mniej narażona na stresy i negatywny wpływ agrofagów. Fenologicznym wskaźnikiem rozpoczęcia siewu kukurydzy jest kwitnienie mniszka lekarskiego i rzeczywiście widać już pierwsze jego kwiaty, którym śpieszy się - podobnie, jak rolnikom. Uznałbym to za sygnał, żeby mijający tydzień był okresem przygotowania do siewu, zaś same zasiewy ruszyły w przyszłym tygodniu, gdy jest szansa, że pogoda się ustabilizuje.

Co przemawia za tym, by tak szybko przystępować do siewu kukurydzy?

Wszystko zależy od tego, jaki mamy cel. Jeśli chodzi o kukurydzę na kiszonkę, to polecam siew w ostatniej dekadzie kwietnia. Pewne, niewielkie opóźnienie siewu sprzyja tworzeniu biomasy, która - wraz z kolbą - istotna jest w produkcji pasz. Jeżeli zależy nam na szybkich zbiorach kukurydzy ziarnowej, to stosunkowo wczesny siew jest wskazany. Umożliwi on zbiór np. w terminie wrześniowym, a doświadczenie z poprzednich lat uczy, że wtedy ceny za ziarno są jeszcze "przyzwoite". Dzisiejsze odmiany stwarzają większe możliwości w zakresie wcześniejszego siewu i są bardziej tolerancyjne na chłody. Im wcześniejszy siew, tym dłuższy okres wegetacji mamy do dyspozycji, a każdy dzień wegetacji więcej to większe możliwości tworzenia plonu. Wiąże się to też z reakcją fotoperiodyczną kukurydzy. Im wcześniejszy siew, tym dłuższy okres rozwoju wegetatywnego, czyli tworzenia powierzchni liści, systemu korzeniowego, silnej łodygi. Są jednak granice i terminu siewu nie powinno się przyśpieszać za wszelką cenę. Jeżeli warunki są odpowiednie, to termin siewu do 5 maja jest bezpieczny, zwłaszcza w przypadku kukurydzy kiszonkowej, a nawet do 10 maja spadek plonu kolb nie jest wyraźny.

Jak nie zaszkodzić kukurydzy?

Jak stres termiczny, związany z niskimi temperaturami, może wpłynąć na kukurydzę?

Gdy kukurydza zasiana jest w odpowiednich warunkach, już po 7-10 dniach powinna przebić się na powierzchnię gleby. Jeżeli jednak jest za zimno, ten proces może wydłużyć się nawet do miesiąca, co niezaprzeczalnie ma negatywny wpływ na rośliny. Pytanie również, jak będzie wyglądał dalszy jej rozwój, bo wiosenne chłody trwają czasem do końca maja. Opóźnienie rozwoju, wynikające z początkowego braku ciepła, ogranicza wielkość roślin, rozwój systemu korzeniowego, czy grubość łodygi, a to wszystko wpływa na plonowanie. Długotrwały stres termiczny we wczesnych fazach rozwojowych kumuluje się i znajduje odzwierciedlenie w okresie dojrzewania i zbioru. To, że w zeszłym roku opóźnione były zbiory kukurydzy, to konsekwencja nie tylko zimnego września, ale również chłodów wiosennych.

Jak możemy "wesprzeć" kukurydzę wysiewaną wcześnie i zapewnić jej możliwie jak najlepszy start?

Ponieważ w uprawie bezpłużnej notuje się opóźnienie w nagrzewaniu gleby, to jeżeli decydujemy się na wczesny siew - to w tradycyjnym systemie uprawy roli. Przed siewem dobrze jest płytko wzruszyć glebę - na głębokość siewu, by przyśpieszyć jej nagrzewanie i napowietrzyć, ale nie zbyt głęboko, by nie stracić cennych zapasów wody. Z punktu widzenia dalszych, ewentualnych chłodów istotną rolę odgrywa rzędowe nawożenie startowe, najczęściej wykorzystuje się fosforan amonu, ale może to być też inny, wieloskładnikowy nawóz. Jeżeli azot i fosfor będą dla kukurydzy łatwo dostępne, zlokalizowane blisko jej korzeni, roślinom zdecydowanie łatwiej będzie przetrwać stres chłodu, a później "odbić".

Dziękuję za rozmowę.