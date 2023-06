W tym roku mówi się o mniejszym areale zasiewów warzyw w Polsce. Zdaniem rolników, przyczyną jest spadek opłacalności produkcji w porównaniu do kosztów niesionych na uprawę. Skąd to wynika i jakie są perspektywy na kolejne sezony?

W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy w warsztatach na temat rolnictwa ekologicznego, organizowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB Puławy. Obecny tam Marcin Moczulski z Bejo Zaden, przedstawiał nowości w ofercie nasion warzyw oraz odniósł się do aktualnej sytuacji na rynku konwencjonalnym i ekologicznym. Jakie wyzwania stoją przed producentami warzyw?

Rekordowe ceny cebuli. Jak w nowym sezonie?

Boom cenowy cebuli obserwowany w tym roku zaskoczył wielu producentów. Można powiedzieć, że stawka rekordowo, a nawet historycznie podskoczyła. Ceny handlowe w szczycie wynosiły koło 4,30-4,50 zł/kg w workach (w konwencji), z kolei w detalu przekraczały 6 zł/kg. Wielu oczekiwałoby powtórki w kolejnym sezonie, jednak rynek studzi przypuszczenia.

-Producenci oczekują dobrych cen, które już w pewien sposób osiągnęły górne ceny akceptacji przez rynek. Np. marchew, cebula, pietruszka tu opłacalność była, natomiast słaby sezon obejmował kapustę białą z przechowalni. Areał uprawy cebuli w kraju faktycznie wzrósł, ale nie na tyle by powodować zawirowania na rynku. Mamy więcej nasadzeń cebuli z dymki, cebul ozimych i wczesnych cebul do obierania typu hiszpańskiego i amerykańskiego, bądź krzyżówek między nimi. Są to odmiany, które najszybciej plonują, ale niekoniecznie nadają się do długiego przechowywania. W przypadku cebuli Rijnsburger (typ pozwalający na długie przechowywanie), jej areał uprawy w tym roku, jest zbliżony do ubiegłego – wyjaśniał Marcin Moczulski.

Jak dodawał ekspert, rynek cebuli jest mocno globalny, więc export i import tego warzywa ma duże znaczenie w kształtowaniu się cen i dostępności towaru.

Wiele mówi się o wzmożonym zapotrzebowaniu na cebulę ze strony ukraińskiej, co może otwierać kolejną furtkę sprzedaży. Jak tłumaczył Moczulski - na Ukrainie podupadł warzywny rejon Odessy do Chersonia. Nikt nie zaryzykuje uprawy w tamtym regionie, więc braki podstawowego warzywa będą musiały zostać zastąpione importowanym towarem – mówił.

Mniejszy areał zasiewów warzyw. Z jakiego powodu?

Na spotkaniu w Hołownie ekspert z Bejo Zaden zaznaczał, że tegoroczne zasiewy warzyw są mniejsze w wielu krajach Unii Europejskiej. Główne przyczyny to zarówno inflacja, spadek opłacalności i rosnące koszty produkcji.

-Koszty poniesione na produkcję wzrosły, a cena surowca praktycznie pozostała ta sama, poza cebulą która się wybiła. W tym momencie jest jeszcze bardzo dużo niewiadomych. Brokuł w zeszłym roku o tej porze kosztował 2 zł na przemysł, a jesienią skończyło się brakiem surowca w Polsce, brakiem surowca w Europie. Cena podbiła do 3,50 zł za różyczkę do mrożenia. Kalafior praktycznie się utrzymywał w cenach niewiele lepszych niż sprzed lat, więc zainteresowanie uprawą spadnie. Światowe niedobory koncentratu pomidorowego, spowodowały większą kontraktację i nasadzenia pomidorów przemysłowych, tu również wpłynął czynnik produkcji ukraińskiej, która się zmniejszyła. W tym (jak i ubiegłym roku) decydującym czynnikiem może też być susza, której doświadczamy również na części obszaru Polski – dodawał Moczulski.

Zawirowania na rynku, jak mówił Moczulski, nie do końca odpowiadają temu co jest w rzeczywistości, a nastroje są raczej mało entuzjastyczne. -Ogólnie w krajach Europejskich, producenci zgodnie mówią: kryzys. Konsumenci mniej kupują, oszczędzają na żywności w ogóle, na ekologicznej tym bardziej, bo to jednak jest półka wyższa cenowo. Na tyle jest to wyczuwalne, że na rynku ekologii nie ma koniunktury. Nie widać nowych zamówień, a ceny są stałe jak były – podawał.

Perspektywy na rynku warzyw w Polsce

Unijne wymogi Zielonego Ładu zakładają zwiększenie powierzchni produkcji ekologicznej. Jakie są szanse na zmiany w Polsce?

– W praktyce rynek weryfikuje to, co chce osiągnąć Unia. By udało się nam osiągnąć ten cel, musiało by być dobre przetwórstwo, które na razie słabo funkcjonuje. Na przykładzie Lubelszczyzny - było wiele zakładów, które albo zbankrutowały, albo mają słabą kondycję finansową i do tej pory nie zapłaciły za surowce z ubiegłego roku. Potężne koszty prądu zasilające chłodnie, często wykańczają biznes. Dziś na Lubelszczyźnie działa 2-3 stabilne zakłady przetwórcze. W bilansie całym jest to niewiele – zwracał uwagę Marcin Moczulski.

Doradca z Bejo Zaden odniósł się także do możliwych trendów na kolejne sezony. Jego zdaniem, stałości na rynku można oczekiwać po warzywach przeznaczanych na świeży rynek, czy do marketów. -Wyspecjalizowane gospodarstwa będą się rozwijać. Przemysłowa produkcja, wszystko co będzie przerabiane przez ręce, będzie redukowane. Niewiadomych jest wiele. Zmniejsza się liczba gospodarstw, następuje wymiana pokoleń - nakłada się więc kilka zmiennych. Ciężko jest więc prognozować – podsumował Moczulski.