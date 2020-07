Rzepak coraz częściej powyżej 1700 zł/t – słabe zaolejenie

Coraz więcej plantacji rzepaku zostało już zebrane. Co z cenami, jak zmieniły się w ciągu trzech dni? Poszły w górę.

Obecnie tona nasion rzepaku kosztuje od 1580 do 1715 zł netto. Jeszcze kilka dni temu tylko jedna firma oferowała za rzepak 1700 zł/t netto i to na umowę na warunkach niemieckich, czyli przy wysokości zawartości tłuszczu 42 proc. Teraz jest już kilka podmiotów, które oferują takie pieniądze. Warto jednak zaznaczyć, że one są dedykowane przeważnie, dla tych rolników, którzy mają zaplecze magazynowe, bo odbiór surowca wówczas jest długoterminowy np. we wrześniu bądź październiku. Lub właśnie o wysokim stopniu zaolejenia.

Ceny wzrosły. Firmy szukają surowca o wysokiej zawartości oleju, a z tym jest problem. Jednak trzeba przyznać, że to dopiero początek zbiorów rzepakowych i trudno jeszcze jednoznacznie określić, czy ten parametr jakościowy rzepaku będzie się powtarzał i rzeczywiście może być z nim problem. Plony również nie zapowiadają się na rekordowe. Wahają się od 2,5 do 4 t/ha. A jak u Was wydajność?

Olej 36.7 wilg 7 procent drugi gospodarz 40.5 oleju. (okolice Stargardu) skiwersyna 41.8 olej próby robione na fossie. — goliard (@golird86) July 15, 2020

Poniżej przedstawiamy cennik skupu rzepaku opracowany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Tym razem jest to cena w zł/t netto na podstawie rozmów ze skupującymi z 16 lipca 2020 r. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40% (42%*). A dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40% (42%*). Przeważnie są to ceny z magazynu kupującego.

- ADM Czernin – 1715 (październik),

- ADM Szamotuły – 1710 (wrzesień),

- Agrolok(Osiek/magazyny pozostałe) – 1620/1600,

- Komagra (Tychy, Brzeg) – 1675,

- Komagra (Kosów Lacki) – 1665,

- Komagra magazyny własne/zewn. – 1645/1635,

- Mosso (Radziejowice) – 1630,

- Mosso (Siedliszcze) – 1580,

- ZT Bodaczów – Glencore – 1677 (bez dopłat),

- ZT Kruszwica (Brzeg)* - 1714,

- ZT Kruszwica (Kruszwica)* - 1714,

- Agrii – 1620-1640 (w zależności od regionu),

- Agro-Mat (kontraktacja) – 1650,

- Agro-Mat (poza kontraktacją) – 1640,

- Agro AS (kontraktacja)* - 1700,

- Agro AS (poza kontraktacją)* - 1670,

- Ampol – Merol – 1650,

- Chemirol – 1700,

- Lechpol Szubin – 1650,

- POL-TOR – 1645,

- PPHU Wilmar – 1640,

- Procam – 1655,

- Osadkowski (Oleśnica, Górzec) – 1670.

Źródło: KZPRiRB