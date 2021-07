Rzepak do zbioru w sierpniu?

Problem suszy na Mazowszu narasta. Dużym zaskoczeniem jest więc doskonała kondycja rzepaku ozimego.

Rośliny wydają się nie zwracać uwagi na warunki zewnętrzne. Wciąż są zielone, nie odrzucają liści co jest wstępem etapem ich przechodzenia w fazę dojrzewania.

Wynika to ze splotu kilku okoliczności. Pierwszą z nich były warunki pogodowe panujące już w momencie siewów tej rośliny. Były na tyle sprzyjające, że praktycznie to co zostało posiane, to i powschodziło. Nie było bardzo sucho, ale też nie na tyle mokro, aby rośliny nie musiały już na starcie szukać wody w głębszej warstwie gleby. Zmuszone przez pogodę zaczęły wytwarzać silnie rozbudowany system korzeniowy. Warunki radykalnie się zmieniły po miesiącu od siewów.

Cała III dekada września i I dekada października charakteryzowały się częstymi i obfitymi opadami. Dla rzepaku ozimego okazało się to zbawienne. Wzrost roślin gwałtownie przyspieszył. W konsekwencji plantacje w spoczynek zimowy wchodziły z wysoką lub bardzo wysoką obsadą roślin w dobrej kondycji.

Zima praktycznie nie poczyniła szkód i nie przerzedziła zasiewów. Chłodny, ale i obfitujący w deszcze kwiecień i maj co prawda spowolniły rozwój wiosenny, ale jednocześnie stworzyły warunki do powstania zapasów wody w glebie. Kwitnienie było przesunięte w czasie o ponad 2 tygodnie. Rośliny w tym czasie przesłoniły glebę gęstym, zwartym kobiercem, niedopuszczającym do wysychania gleby.

Połączenie silnie rozbudowanych korzeni, zwartego łanu, relatywnie dużych opadów sprawiły i opóźnionej wegetacji wiosennej sprawiły, że w I dekadzie lipca rośliny nie zamierzają kończyć wegetacji. Łany bardzo skutecznie ograniczają parowanie wody z gleby, a głęboko sięgające korzenie stwarzają im luksusową sytuację poboru wody do syta.

Podsumowując obecną sytuację należy wziąć pod uwagę ewentualność zbioru rzepaku ozimego na Mazowszu dopiero na początku sierpnia.