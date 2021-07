Rzepak na Podlasiu żółknie

W tym rejonie Polski plantacje rzepaku dochodzą kresu wegetacji. Rośliny wyraźnie zmieniają kolor, ale na ich zbiór trzeba będzie jeszcze poczekać kilka tygodni.

Opóźnione w czasie kwitnienie któremu towarzyszyła deszczowa pogoda nie wpłynęły negatywnie na zawiązywanie łuszczyn. Rośliny skrzętnie wykorzystały majowe opady i sadząc po wielkości łuszczyn można sądzić, że plon nasion usatysfakcjonuje niejednego z plantatorów, zachęcając jednocześnie do zwiększenia powierzchni zasiewów na przyszły rok.

Jak to wygląda na monitorowanej przez nas w ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021” plantacji na terenie gminy Platerów? O tym czy w ostatnim momencie nie dopadła jej jakaś przysłowiowa plaga, można dowiedzieć się z zamieszczonego poniżej filmu. Do jego obejrzenia serdecznie zapraszamy.