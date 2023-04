Rzepaki na Dolnym Śląsku wchodzą powoli w fazę kwitnienia. Na plantacjach jest też wiele szkodników, z pryszczarkiem kapustnikiem na czele.

Dobre plantacje mają wiele pęknięć na łodygach po przymrozkach

Presja ze strony szkodników jest duża - na roślinach jest pryszczarek, chowacz i słodyszek

Wiele pęknięć na łodygach rzepaku

Jeśli chodzi o zdrowotność to tutaj oczywiście bywa różnie - uzależniona jest ona w dużej mierze od kwestii odmianowych, jak i przyjętej w gospodarstwie technologii fungicydowej. Wspólnym mianownikiem łączącym jednak wszystkie plantacje są pęknięcia na łodygach - dotyczy to w największym stopniu najsilniejszych roślin. Pęknięcia oczywiście są efektem przymrozków. Ujemne temperatury w nocy pojawiały się w regionie zarówno na początku kwietnia, jak i pod koniec miesiąca. Owe pęknięcia stanowią realne zagrożenie dla roślin ze względu na uszkodzenia zewnętrznej tkanki, która stanowi naturalna barierę ochronną dla rośliny. Tą drogą wnika duża część patogenów chorobotwórczych zakłócających procesy fizjologiczne rośliny - tak samo jak poprzez ranę w ludzkiej skórze do organizmu wnikają niepożądane bakterie itp.

Pęknięciom ulegają najczęściej silne rośliny. Fot. Karol Bogacz

Cała spółka szkodników jednocześnie w rzepaku

Mniejszym zagrożeniem na części plantacji może być już słodyszek - zwłaszcza tam, gdzie rozwiniętych jest już sporo kwiatów. W takim układzie będzie on nawet wspomagał zapylanie roślin (oczywiście sam słodyszek jako taki jest szkodnikiem, ale może mieć drobny udział w przenoszeniu pyłku). Jednak na plantacjach, gdzie wciąż mamy do czynienia z luźnym pąkiem - lub w niższych partiach roślin - słodyszek wciąż może uszkodzić pąki.

Pojawił się już także pryszczarek kapustnik. W tym przypadku groźne są zwłaszcza jego larwy. Lada moment może on składać jaja do rośliny - rozwinięte w łuszczenie larwy są trudne w zwalczaniu a jednocześnie mogą w bardzo dużym stopniu obniżać plonowanie poprzez uszkodzenia łuszczyny. Pryszczarek doskonale współpracuje z chowaczem podobnikiem, który także pojawia się już w rzepaku. To właśnie wspomniany chowacz umożliwia w dużej mierze pryszczarkowi złożenie jaj (poprzez nakłucia w roślinie).

Pryszczarek kapustnik jest już obecny na rzepaku. Największym zagrożeniem są larwy pryszczarka. Fot. Karol Bogacz

Niebawem zabieg "na płatek"

Na plantacjach na których planowany jest zabieg takimi preparatami jak np Pictor czy Sheperd (silne strobiluryny + boskalid) będzie można niebawem wykonywać zabiegi ochronne (zaleca się stosowanie wymienionych tu preparatów z pewnym wyprzedzeniem). W większości pozostałych przypadków lepiej jeszcze poczekać z ochroną - zwykle zabieg na opadanie płatka wykonujemy w momencie gdy opadnie około 50% płatków kwiatowych (pełnia kwitnienia). Wyjątkiem są sytuacje gdzie do zabiegu „na płatek” pozostaje jeszcze sporo czasu, a od wiosennego zabiegu fungicydowego minęło już 3-4 tygodnie. Wówczas okno bez ochrony będzie zbyt długie, a stopień porażenia przez choroby bardzo wysoki. W takiej sytuacji wskazany byłby jeszcze jeden zabieg pomiędzy ochrona stricte okołokwitnieniową a wczesnowiosenną aplikacją regulacyjno - fungicydową.

Kwitnienie może być dość długie

Jakie problemy przed nami na plantacjach rzepaku? Niepokojące są prognozy pogody - zwłaszcza jeśli chodzi o temperatury. Umiarkowane wskazania słupków rtęci mogą być jedna z przyczyn wydłużenia fazy kwitnienia, które nie jest sprzyjające dla rzepaku. Dodatkowo wczesną wiosną trudno było o wykonanie zabiegu ochronnego w optymalnym terminie - głównie ze względu na chłody i częste opady deszczu. Taka sytuacja również będzie się przyczyniać do nierównomiernego kwitnienia, ale także zazwyczaj do wyższego stopnia porażenia chorobami. Na części plantacji nie udało się wykonać w odpowiednim terminie ochrony insektycydowej podczas wczensowiosennych nalotów chowacza - uszkodzenia rośliny dają o sobie znać przed zbiorami w postaci wylegania roślin, ale także łamania się łodyg. Niezwalczony początkiem wiosny chowacz zdążył złożyć jaja, a larwy żerowały w takiej sytuacji w łodydze, przez co będzie ona znacznie bardziej podatna na uszkodzenia czy wspomniane złamania. Długie kwitnienia rzepaku to także problem ze zwalczaniem szkodników - ich obecność w rzepaku będzie się być może wydłużać.