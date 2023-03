Opisywaliśmy niedawno przykład rolnika, który z powodzeniem uprawia rzepak ozimy na słabej glebie. Tym razem zaglądamy na pole, aby dokonać lustracji i sprawdzić, jak rośliny przetrwały zimę. Jednocześnie zobaczymy również, jak prezentuje się rzepak z siewu we wrześniu. Jakie zabiegi zostały wykonane na polu jesienią? Czy rzepak właściwie przezimował?

Józef Ustrzycki prowadzi w powiecie wąbrzeskim w woj. kujawsko – pomorskim gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej. W przeszłości prowadził również produkcję zwierzęcą, której kierunek przez lata ulegał zmianom, ale od dwóch lat, po zakończeniu tuczu trzody chlewnej w cyklu otwartym, skupia się wyłącznie na uprawie roślin. Gospodaruje na terenie pagórkowatym i glebach mozaikowatych, należących do klas bonitacyjnych od IIIb do VI, z przewagą IVa. W strukturze zasiewów znajduje się rzepak ozimy, pszenica ozima i pszenżyto ozime.

Wybór odmiany i stanowiska

Pole, na którym rolnik uprawia omawiany rzepak charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i glebą mozaikowatą, należącą do klas bonitacyjnych od IVb do VI. O lekkiej glebie dobitnie świadczy położone tuż obok wyrobisko dawnej piaskowni. W obecnym sezonie rolnik zdecydował się na tym polu na mieszańcową odmianę Miranda, wyhodowaną przez MAS Seeds. Jest to odmiana dedykowana na słabsze i mozaikowate stanowiska, wykształcająca silny system korzeniowy, pozwalający na maksymalne wykorzystanie zasobów wody.

Na plantacji widoczne są typowe o tej porze roku przebarwienia, wynikające ze słabego przyswajania fosforu w niskiej temperaturze, fot. Maciej Sacha

- Uciążliwymi chwastami w tym miejscu są chaber bławatek i owies głuchy. Przedplonem było pszenżyto ozime, po którego zbiorze pole zostało zaorane pługiem z odkładniami ażurowymi. Zbierałem już w tym miejscu rzepak plonujący na poziomie 3 t/ha i na tyle też liczę w tym roku, o ile nie zaszkodzą mu marcowe wahania temperatury, które mogą rozsadzić łodygi. Rzepak jest wrażliwy na suchą wiosnę, ale rośliny wykształciły już rozbudowane systemy korzeniowe i raczej nie powinno być z tym problemu – mówi Józef Ustrzycki.

Nawożenie rzepaku ozimego

Na części pola zastosowany został obornik bydlęcy, który rolnik pozyskał w ramach sąsiedzkiej wymiany za słomę. Przedsiewnie w formie nawozów mineralnych dostarczone zostało 15 kg N, 60 kg P2O5, 70 kg K2O. Na początku października wykonane zostało nawożenie dolistne dawką 7 kg/ha siarczanu magnezu oraz 3 kg/ha nawozu zawierającego 42 proc. P2O5, 10,8 proc. SO3, 8 proc. N, 8 proc. K2O, 0,2 proc. Zn, 0,1 proc. B, 0,1 proc. Fe, 0,1 proc. Mn, 0,05 proc. Cu i 0,01 proc. Mo.

- W najbliższym czasie, gdy przymrozi i da się wjechać w pole, zamierzam rozsiać 150 kg/ha nawozu zawierającego 30 proc. K2O, 22 proc. SO3, 15 proc. CaO, 5,5 proc. Na2O i 3 proc. MgO, a koło 10 marca 250 kg/ha saletry amonowej. Pod koniec marca albo na początku kwietnia planuję 300 kg/ha saletrzaku, a także nawożenie dolistne, podobne jak jesienią – wyjaśnia Józef Ustrzycki.

Zabiegi ochrony roślin

Na początku października rolnik przeprowadził zabiegi herbicydowe, fungicydowe i insektycydowe. Przeciwko chwastom jednoliściennym, w tym samosiewom zbóż (w płodozmianie pszenica i pszenżyto), użył chizalofop-P-etylowy. Ponadto w ramach zabiegu herbicydowego zastosowane zostały środki zawierające chlopyralid, pikloram, aminopyralid i metazachlor. Do ochrony przed chorobami grzybowymi zastosował tebukonazol. Z kolei szkodniki zwalczane były w tym terminie lambda-cyhalotryną.

Rośliny wykształciły rozbudowany system korzeniowy i grubą szyjkę, fot. Maciej Sacha

Stan plantacji po zimie

Rzepak odmiany Miranda został zasiany 26 sierpnia, choć fragment pola był dosiany nieco później. Pierwszą lustrację przeprowadziliśmy na przełomie lutego i marca. Rośliny na tym etapie prezentują się zasadniczo dobrze, choć jak zaznacza Józef Ustrzycki, spokojny o przezimowanie będzie dopiero na przełomie marca i kwietnia, kiedy już powinny zakończyć się wahania temperatury z nocnymi mrozami. Obecnie temperatura w nocy sięga -6°C, podczas gdy w najcieplejszym momencie dnia osiąga nawet kilkanaście stopni powyżej zera.

Rośliny na później dosianym fragmencie pola są wyraźnie mniejsze, choć zdaniem rolnika powinny sobie poradzić, fot. Maciej Sacha

Ciepły styczeń spowodował, że miejscami widoczne są młode liście, a jednocześnie mroźny luty oznacza typowe o tej porze roku objawy niedoboru fosforu, który w niskich temperaturach nie jest przyswajany. Rośliny z optymalnego terminu siewu wykształciły mocny system korzeniowy i szyjkę korzeniową o średnicy kilkunastu milimetrów, a objawy chorób nie są na nich widoczne. Spośród szkodników należy wymienić przede wszystkim sarny. Grupę kilkunastu sztuk rolnik regularnie widuje na swoim polu, przez co miejscami rośliny są znacznie uszkodzone, a nawet zdarzają się puste place.