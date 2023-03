Rzepak ozimy znany jest jako roślina wymagająca bardzo dobrego stanowiska. Jak się jednak okazuje, dzięki odpowiedniemu doborowi odmian i optymalizacji kosztów, na rzepaku można zarobić również na polu sąsiadującym z dawną piaskownią. Na co zwraca uwagę rolnik, by osiągnąć sukces w takich warunkach?

Józef Ustrzycki prowadzi w powiecie wąbrzeskim w woj. kujawsko – pomorskim gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej. W przeszłości prowadził również produkcję zwierzęcą, której kierunek przez lata ulegał zmianom, ale od dwóch lat, po zakończeniu tuczu trzody chlewnej w cyklu otwartym, skupia się wyłącznie na uprawie roślin. Gospodaruje na terenie pagórkowatym i glebach mozaikowatych, należących do klas bonitacyjnych od IIIb do VI, z przewagą IVa. W strukturze zasiewów znajduje się rzepak ozimy, pszenica ozima i pszenżyto ozime.

Trudne początki

Jak wspomina rolnik, po zakończeniu hodowli bydła szukał gatunku, który w płodozmianie zastąpi użytki zielone. Próbował uprawy zbóż jarych, a także jęczmienia ozimego, jednak nie był zadowolony z rezultatów. Chcąc w końcu uniknąć płodozmianu zbożowego, zdecydował się spróbować swoich sił w uprawie rzepaku, choć przez słabe gleby i brak doświadczenia z tym gatunkiem, nie było to łatwe zadanie.

- Z początku się ze mnie śmiali, że głupotę robię, że rzepak na takiej ziemi sieję. Nawet doradca z firmy, w której kupuję środki produkcji, znając moje pola, nie dowierzał, że chcę materiał siewny rzepaku kupić. W pierwszym roku zebrałem 0,5 t/ha, ale się nie zraziłem. Wiem, jakie błędy wtedy popełniłem i wyciągnąłem wnioski. Rzepak jest cennym elementem płodozmianu, zostawia bardzo dobre stanowisko pod zboża i zależało mi, żeby go uprawiać – mówi Józef Ustrzycki.

Dobór odmiany i optymalizacja kosztów

Zdaniem rolnika podstawą powodzenia uprawy rzepaku ozimego na słabym stanowisku jest dobór odmiany, która poradzi sobie w takich warunkach. Zaznacza, że opłaca się próbować nowych odmian, pojawiających się na rynku, gdyż dzięki rozwojowi hodowli są one coraz lepiej dostosowane do zróżnicowanych warunków klimatycznych i glebowych. Podkreśla też konieczność optymalizacji kosztów, gdyż uprawa rzepaku charakteryzuje się dużym ryzykiem, przez co większe inwestycje w plantacje nie koniecznie będą oznaczały większy zysk z hektara, a to on ostatecznie jest najważniejszy.

- Jestem zdania, że na takim słabszym stanowisku nie opłaca się zakup drogich środków ochrony roślin z najwyższej półki. Nie mówię oczywiście, żeby kupować te najtańsze, bo ich skuteczność może być wątpliwa, ale tam, gdzie się da, warto szukać złotego środka, rozsądnego kompromisu między ceną a jakością. Nie można też przesadzać z nawożeniem, tym bardziej tymi drogo kupionymi nawozami, bo rekordowych plonów na tym stanowisku nie będzie. Na mozaikowatym i pagórkowatym polu, z glebą klas bonitacyjnych IVb - VI uważam, że 3 t/ha to jest bardzo dobry plon, taki udało mi się w przeszłości uzyskiwać i dla takiego liczę dawki składników pokarmowych – tłumaczy Józef Ustrzycki.

Rozwinięty system korzeniowy

Na słabym stanowisku, charakteryzującym się dużym udziałem lekkiej gleby piaszczystej, trzeba się liczyć z problemem niedoboru wody. W takich miejscach zarówno wsiąkanie w głąb profilu glebowego, jak i parowanie, są szczególnie intensywne

- Ja sobie to tłumaczę tak, że na słabej ziemi rzepak łatwo się ukorzenia, bo nie musi się przebijać przez cięższe frakcje gleby i dzięki temu jest w stanie sięgnąć wodę z większych głębokości. Sucha jesień pozwala wykształcić mocny system korzeniowy, bo rzepak będzie głęboko szukał wody i to się przyda później, kiedy wiosną znowu przyjdzie susza - mówi Józef Ustrzycki.

Będziemy regularnie zaglądać na pole w czasie wegetacji tej uprawy, aby przekonać się, jak te założenia sprawdzają się w praktyce. Podczas lustracji plantacji zwracać będziemy także uwagę na pokrój roślin oraz to, jak rośliny radzą sobie z wiosennymi stresami.