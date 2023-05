Józef Ustrzycki prowadzi w powiecie wąbrzeskim w woj. kujawsko – pomorskim gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej. W przeszłości prowadził również produkcję zwierzęcą, której kierunek przez lata ulegał zmianom, ale od dwóch lat, po zakończeniu tuczu trzody chlewnej w cyklu otwartym, skupia się wyłącznie na uprawie roślin. Gospodaruje na terenie pagórkowatym i glebach mozaikowatych, należących do klas bonitacyjnych od IIIb do VI, z przewagą IVa. W strukturze zasiewów znajduje się rzepak ozimy, pszenica ozima i pszenżyto ozime.

W pierwszych dekadzie marca rzepak został nawieziony dawką 150 kg/ha nawozu zawierającego 30 proc. K2O, 22 proc. SO3, 15 proc. CaO, 5,5 proc. Na2O i 3 proc. MgO, a kilka dni później 170 kg/ha saletry amonowej. Następnie, na początku kwietnia, plantacja została nawieziona dawką 200 kg/ha saletrzaku i 100 kg/ha saletry amonowej. Ponadto w połowie miesiąca, wraz z zabiegami ochrony roślin, rzepak został zasilony dolistnie w postaci 6 kg/ha siarczanu magnezu i 4 kg/ha nawozu zawierającego 14 proc. N, 11 proc. P2O5, 32 proc. K2O, 8 proc. CaO, 0,02 proc. Fe, 0,01 proc. B, 0,01 proc. Mn, 0,002 proc. Zn i 0,001 proc. Mo.

Odmiana Miranda jest dedykowana na słabsze stanowiska, ale mokra wiosna mogła ograniczyć rozwój systemu korzeniowego, fot. Maciej Sacha

- Pod koniec pierwszej dekady maja wykonałem zabieg fungicydowy azoksystrobiną i insektycydowy acetamiprydem. Skuteczność zabiegu potwierdzają martwe szkodniki, które można znaleźć na roślinach. Miejscami rzepak jest uszkodzony przez słodyszka, ale nie jest to poważny problem. 26 maja przeprowadziłem oprysk tebukonalzolem, protiokonazolem i acetamiprydem. To był już ostatni wjazd w rzepak. Od dwóch lat nie prowadzę desykacji i w tym sezonie, o ile nie będzie pilnej konieczności, również jej nie planuję – mówi Józef Ustrzycki.

Omawiany rzepak rośnie na polu o urozmaiconej rzeźbie terenu oraz mozaikowatej glebie, co nie sprzyja równomiernemu rozwojowi roślin. Na szczytach wzniesień oraz w miejscach z najsłabszą glebą widać już niedobór wody. Ponadto fragment pola został dosiany 9 września, a więc już po optymalnym terminie, co widoczne jest w opóźnieniu jego rozwoju oraz drobniejszym pokroju roślin.

- Od ponad dwóch tygodni nie było deszczu i widać już, że rzepakowi brakuje wody. To może być w tym roku problem, bo mieliśmy mokrą wiosnę, przez co rośliny nie musiały szukać wody i nie miały potrzeby wykształcenia głębokich systemów korzeniowych. Na lepszych fragmentach pola widać, że jest zawiązane dużo łuszczyn, co daje nadzieję na dobry plon, ale najsłabsze kawałki później dosianego rzepaku wyglądają wyraźnie gorzej. Gdyby całość była zasiana we wrześniu, oznaczałoby to na pewno dużą stratę. Jakiś plon z tych roślin będzie, ale łuszczyn jest wyraźnie mniej i są mniejsze. Jeżeli teraz przyszedłby deszcz to jest jeszcze szansa, że z całości uda się uzyskać dobrą średnią – mówi Józef Ustrzycki.