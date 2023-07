Po raz ostatni przed żniwami zaglądamy na plantację rzepaku ozimego uprawianego na słabym stanowisku. Sprawdzamy stan rozwoju roślin i oceniamy elementy struktury plonu. Na jakim etapie wegetacji jest rzepak? Czy plon będzie zadowalający?

W połowie lipca po raz ostatni spotkaliśmy się w łanie rzepaku w gospodarstwie Józefa Ustrzyckiego z woj. kujawsko-pomorskiego. Rolnik gospodaruje na terenie pagórkowatym i glebach mozaikowatych, należących do klas bonitacyjnych od IIIb do VI, z przewagą IVa. Również na najsłabszych stanowiskach w strukturze zasiewów od lat znajduje się rzepak ozimy, który dzięki doborowi odpowiednich odmian, plonuje na satysfakcjonującym poziomie.

Odmiana na słabsze i mozaikowate stanowiska

Pole, na którym rolnik uprawia omawiany rzepak, charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i glebą mozaikowatą, należącą do klas bonitacyjnych od IVb do VI. O lekkiej glebie dobitnie świadczy położone tuż obok wyrobisko dawnej piaskowni. W kończącym się sezonie rolnik zdecydował się na tym polu na mieszańcową odmianę Miranda, wyhodowaną przez MAS Seeds. Jest to odmiana dedykowana na słabsze i mozaikowate stanowiska, wykształcająca silny system korzeniowy, pozwalający na maksymalne wykorzystanie zasobów wody.

Plonowanie w obrębie pola będzie bardzo zróżnicowane, fot. Maciej Sacha

Rzepak został zasiany 26 sierpnia, choć fragment pola był dosiany nieco później. Pierwszą lustrację przeprowadziliśmy pod koniec lutego i od tego czasu regularnie relacjonowaliśmy sytuację na polu. W końcu przyszedł czas na ocenę ostatnich tygodni przed planowanym wkrótce zbiorem.

Susza daje się we znaki

Jak zaznacza Józef Ustrzycki, w maju suma opadów wyniosła 15 mm, w czerwcu zaledwie 7 mm, a lipcowe deszcze mogą już tylko zaszkodzić rzepakowi. Duża zmienność glebowa w obrębie pola widoczna jest również na roślinach, co uwydatnił niedobór opadów. Miejscami bez problemu można się schować w łanie, a liczne łuszczyny są wypełnione grubymi nasionami, jednak tuż obok trafia się fragment pola, gdzie rzepak po prostu usechł. Zmienność plonowania będzie więc bardzo duża, a ostatecznej oceny będzie można się podjąć dopiero po wyliczeniu średniej z całego pola.