Rzepak ozimy opóźnia dojrzewanie

Na Mazowszu rośliny jare schną, a rzepak ozimy trzyma się dobrze i wykazuje oznaki wskazujące na wydłużoną wegetację. O szybkim jego zbiorze można zapomnieć.

Lustracja rzepaku ozimego przeprowadzona 1 lipca w ramach „Dnia Pola z Farmerem - 2021” jednoznacznie potwierdza przewagę upraw ozimych w stosunku do jarych odnośnie odporności na niedobór wody w glebie. Kukurydza i burak cukrowy uprawiane w gospodarstwie pod Nasielskiem wykazują problem zaspokojenia swoich potrzeb odnośnie wody, a po rzepaku tego nie widać. Trzyma się doskonale, nie odrzucił jeszcze liści zatem może się zdarzyć że jeśli pojawią się deszcze, to jego zbiór wypadnie na przełom lipca i sierpnia. To nie jedyny wniosek po ostatniej wizycie na plantacji. Więcej informacji można znaleźć oglądając zamieszczony poniżej film. Do jego obejrzenia serdecznie zapraszamy.