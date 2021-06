Rzepak ozimy wymaga płodozmianu

Prowadzenie łanu rzepaku nie jest proste. Okazuje się ono o wiele łatwiejsze, gdy na to samo pole wraca on nie częściej jak co 5 lat.

„Dni Pola z Farmerem - 2021” na Mazowszu stworzyły okazję przyjrzenia się plantacji rzepaku ozimego prowadzonej z zachowaniem wymogów płodozmianowych. To w dobie powszechnego koniunkturalizmu zbożowego zachowanie rzadko spotykane. Jeżeli dołączymy do tego bezorkowy system mechanicznej uprawy gleby, to budzi się w nas ciekawość efektów takiego postępowania.

Na ten temat, jak również szereg szczegółowych pytań agrotechnicznych związanych z uprawą tej rośliny można usłyszeć odpowiedź w zamieszczonym poniżej filmie. Do jego obejrzenia serdecznie zapraszamy.