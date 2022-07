Kolejny dzień przyniósł obniżki nasion rzepaku. W jednym z badanych skupów jego wartość spadła poniżej 3000 zł/t.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych codziennie monitoruje ceny tego surowca. Okazuje się, że o ile jeszcze wczoraj tj. 13 lipca 2022 r. tona rzepaku kosztowała od 3100 do 3250 zł, to 14 lipca waha się ona od 2980 do 3200 zł/t. Spadki w ciągu jednego dnia sięgnęły w niektórych miejscach nawet 100 zł na tonie.



Podane ceny są za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.



Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w zakładach przetwórczych według KZPRiRB z 14 lipca 2022 r.:

ADM Czernin – 3155,

ADM Szamotuły – 3155,

Agrolok Osiek (Różewo) – 3250 (3100),

Bastik – 3100,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 3140 (3100*),

Grupa Wilmar – 3150,

Komagra (Kosów Lacki) – 3130,

Komagra (magazyny własne) – 3105,

Komagra (Tychy) – 3130,

ZT Bodaczów – Viterra – 3080.

Źródło: KZPRiRB

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w firmach pośredniczących według KZPRiRB z 14 lipca 2022 r.