Zjawiskiem rzadko spotykanym jest tak silny rozwój biomasy rzepaku z jaką mamy do czynienia w tym sezonie. Część plantacji ma już nawet ponad 40 cm wysokości - nawet pomimo silnych zabiegów regulacyjnych.

Duża biomasa rzepaku wymaga bardzo dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe

Spora część plantacji zakładanych na południu Polski w optymalnych terminach rozwinęła wyjątkowo silną masę nadziemną

Kapusta czy rzepak?

Wysiewane we wczesnych i tzw. optymalnych terminach rzepaki są w wielu regionach kraju, zwłaszcza na południu, bardzo rozwinięte. De facto mamy do czynienia z dwoma scenariuszami. Pierwszy to właśnie ten związany z ponadnormatywnym rozwojem masy liściowej, drugi z kolei - zgoła odmienny - dotyczy plantacji zakładanych nieco później, nawet w pierwszym tygodniu września. Później wysiewane rzepaki są na ogół znacznie mniejsze, a w miejscach, gdzie we wrześniu brakowało opadów, rośliny długo nie mogły sobie poradzić ze wschodami, przez co są dość niewyrównane, a na części z nich dopiero teraz będzie można myśleć o zabiegach regulacyjnych.

Na plantacjach wysiewanych nieco wcześniej - z reguły przed 25 sierpnia - biomasa jest często bardzo duża. Rośliny wykorzystywały nawet niewielkie pokłady wilgoci i w połączeniu z wysokimi wrześniowymi temperaturami pięły się nazbyt mocno w górę. Jednakże w związku ze zbyt intensywnym rozwojem masy nadziemnej zaniedbaniu uległ rozwój systemu korzeniowego - ten często jest dość mizerny, a drobny korzeń jest efektem właśnie silnego rozwoju biomasy. Roślina - obrazowo rzecz ujmując - zamiast iść w dół to poszła w górę.

Na zdjęciu poniżej widzimy liść rzepaku z plantacji na Dolnym Śląsku. Dodajmy, że większość roślin wysiewanych w terminach wczesnych, ale też optymalnych, cechuje się bardzo dużą masą liściową - de facto raczej niespotykaną o tej porze roku w poprzednich sezonach.

Rzepak wytworzyłponadlrzeciętnie wysoką biomasę. Fot. Karol Bogacz

Brakuje już azotu - starsze liście obumierają

Tak bogata biomasa liściowa wymaga bardzo dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe. Tymczasem, jak już wspominaliśmy, ze względu na nierozbudowany jeszcze system korzeniowy trudno było o dostarczenie składników obecnych w glebie. Ponadto bardzo duży deficyt wody i susza wrześniowa i tak znacznie utrudniały pobranie czegokolwiek z gleby. Nic więc dziwnego, że na najmocniej rozwiniętych plantacjach stosunkowo szybko pojawiły się niedobory. I tak na starszych liściach widać zdecydowanie braki azotu - nawet na plantacjach, gdzie startowa dawka N była dość bogata. Na zdjęciach poniżej widzimy braki azotu na najstarszych liściach. W pierwszym przypadku liść już wykazuje silny niedobór, na drugiej fotografii liść jest całkowicie obumarły wskutek braku N.

Brak N objawiający się na najstarszych liściach. Fot. Karol Bogacz

Najstarsze liście o dużych brakach w zaopatrzeniu składników pokarmowych obumierają. Fot. Karol Bogacz

Niedobory będą pojawiać się szybciej

Przy tak intensywnym rozwoju będzie brakować lada moment kolejnych składników pokarmowych i możemy zauważyć niedobory, które często pojawiały się dopiero na przedwiośniu. Niektórym roślinom brakuje już siarki. Jeśli październik będzie sumarycznie cieplejszy w stosunku do poprzednich lat to może się okazać, że jeszcze jesienią konieczne będzie uzupełnienie niektórych makro i mikroelementów.

Rzepaki w regionach, gdzie w ostatnim czasie przeszły opady, zaczęły uruchamiać pokłady składników pokarmowych z gleby. Niemniej często pojawia się tu kolejny problem - wskutek obniżania dawek nawozów mineralnych (co jest poniekąd zrozumiałe jeśli zestawimy ze sobą ceny NPK oraz rzepaku w skupie) zaopatrzenie w składniki pokarmowe może być gorsze, a dostępne w glebie zasoby zostaną przez rośliny szybko wyczerpane. Wskazane będzie więc, by uzupełniać na takich plantacjach składniki pokarmowe - także przy okazji zabiegów ochronnych poprzez dokarmianie dolistne czy też biostymulację, która zmuszać będzie rośliny do poszukiwania pokarmu w głębszych strefach gleby (rozwój systemu korzeniowego) i polepszać będzie procesy metaboliczne w roślinie.

Zwróćmy uwagę, że sama zrost roślin we wrześniu nie jest bezpośrednio związany z pobraniem składników pokarmowych, które de facto było znacznie ograniczone. Do silnego zrostu przyczyniły się natomiast w dużym stopniu takie czynniki jak duże nasłonecznienie i wysoka suma temperatur.