Na części pola po jednokrotnym przejeździe talerzówką mamy do czynienia z dużą liczebnością samosiewów zbóż. W uprawie płużnej z ich zwalczaniem można jeszcze zaczekać Fot. Karol Bogacz

Rzepaki wysiewane około 20 sierpnia są już w etapie rozwijania pierwszej pary liści, aczkolwiek ze względu na duże zróżnicowanie na etapie wschodów na plantacjach jest też wiele roślin, które dopiero pojawiły się na powierzchni. Zaglądamy na plantację prowadzoną w uprawie płużnej i przy dużym uproszczeniu. Jak wyglądają wschody? czy są już różnice?

Siew bez wieloskładników

Przed niespełna dwoma tygodniami wspominaliśmy, że w tym sezonie obserwować i porównywać będziemy plantację rzepaku zasianą w dwóch technologiach - przy pełnej uprawie płużnej oraz w uprawie bezorkowej.

Jeśli chodzi o rzepak w uprawie bezorkowej na omawianej plantacji to siew został wykonany przy dość dużych uproszczeniach. Przedplonem była pszenica ozima. Po jej zbiorze słoma została zebrana, a następnie wykonano jeden płytki przejazd broną talerzową. Siew wykonany został "tradycyjną" metodą na głębokość 3-4 cm. Dodajmy, że jeśli chodzi o nawożenie to podano jedynie 20 kg N w czystym składniku, z pominięciem fosforu oraz potasu. Uściślijmy tu odnośnie nawożenia, że potas podany zostanie w oddzielnej aplikacji (najprawdopodobniej część zostanie podana jesienią, a druga dawka w lutym). Z kolei jeśli chodzi o fosfor to na tej części pola zrezygnowano z jego podawania, przy czym świeże badania glebowe wykazują jego wysoką zawartość w glebie.

W uprawie płużnej na 10 hektarach nawożenie opiera się tylko o obornik bydlęcy w dawce około 15 t/ha. Na pozostałej części pola podano na 4 hektarach po 50 kg/ha Polifoski 6 oraz na niewielkim fragmencie sam tylko azot (20 kg/ha). Podobnie jak na części pola uprawianej w uprawie bezorkowej zasobność w fosfor jest wysoka, a potas uzupełniony będzie w tym samym terminie. Jeśli zaś chodzi o sam siew to był wykonany na minimalnie mniejszej głębokości, tj. 2-3 cm.

Samosiewy zbóż muszą być szybko zwalczone w uproszczeniu

Na całości plantacji wykonano zabieg doglebowy, w dzień siewu. Podano chlomazon w dawce 96g/ha oraz petoksamid (1200g substancji/ha). Na ten moment pomiędzy poszczególnymi roślinami - czy to w uprawie płużnej czy bezorkowej - nie odnotowano różnić jeśli chodzi o chociażby odmienną reakcję na chlomazon i związaną z tym fitotokyczność (trzeba jednak zwrócić uwagę, że w większości mamy tu do czynienia z ciężką ziemią).

Herbicydy dedykowane do zwalczania chwastów dwuliściennych nie eliminują z plantacji samosiewów zbóż, ale ograniczają tempo ich wzrostu. Tu widać przebarwienia po chlomazonie na samosiewach. Fot Karol Bogacz

Do przewidzenia było natomiast, że na części po samej tylko uprawie talerzówką znacznie szybciej trzeba będzie przystąpić do zabiegu graminicydem. Ilość samosiewów zbóż jest tu już bardzo duża, a ich liczebność w niektórych fragmentach pola jest większa aniżeli obsada rzepaku. Na tej części pola przeprowadzony zostanie zabieg graminicydem w dawkach dzielonych - pierwsza aplikacja zostanie wykonana w ciągu najbliższych dni (zaraz po uzyskaniu przez rzepak jednej pary liści właściwych - część roślin już wchodzi w tę fazę, inne dopiero powschodziły). Dawki dzielone zastosowane zostaną również na "poprzeczniakach".

Nierówne wschody ze względu na brak wilgoci

Same wschody rzepaku są do siebie zbliżone na obu fragmentach pola. Trzeba jednak zaznaczyć, że na całej plantacji występuje dość duża nierównomierność - część roślin, która "złapała" wilgoć bezpośrednio po siewie wschodziła szybciej. Natomiast dość dużo roślin rozpoczęło wschody z opóźnieniem ze względu na niski poziom wilgotności gleby. Wschody takich roślin rozpoczęły się dopiero przed tygodniem po serii opadów.

Część roślin wschody rozpoczęła ze znacznym opóźnieniem, nawet 10 dni po siewie. Fot. Karol Bogacz

Na zdjęciu roślina z tej samej plantacji, jednakże z nasionka, które trafiło w wilgotną ziemię. Tu wschody były błyskawiczne i widać dość szybki rozwój. Fot. Karol Bogacz

Zauważmy, że plantacja prowadzona jest stosunkowo ekonomicznie - bez podania nawozów wieloskładnikowych, a na fragmencie pola dodatkowo w maksymalnym uproszczeniu. Z pewnością uprawa talerzówką nie zapewni nam tej samej jakości przygotowania gleby, jak chociażby gruber czy agregaty do uprawy bezorkowej. Talerzówka zapewnia jedynie wymieszanie ścierniska i stosunkowo płytką uprawę. Pierwsze różnice mogą więc pojawić się jeszcze jesienią - w takim układzie agrotechnicznym, przy płytkim przygotowaniu stanowiska, system korzeniowy może mieć trudności z głębszą penetracją gleby.