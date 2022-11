Spadek cen rzepaku w porównaniu do żniw lokalnie przekracza nawet 20%. Fot. shutterstock

Spadek cen rzepaku jest szczególnie dotkliwy dla gospodarstw, które zdecydowały się na zmagazynowanie surowca. Ceny nie zachęcają do finalizowania transakcji, ale lada moment towar trzeba będzie sprzedawać.

W stosunku do cen z lipca rzepak jest tańszy nawet o 650 zł/t.

Nasiona rzepaku trudniej się przechowują od ziarna zbóż. Straty na przechowaniu rzepaku mogą być wysokie.

Przechowanie rekordowo wysokie

Przechowanie rzepaku w tym sezonie jest rekordowo wysokie - nigdy wcześniej tak duża ilość gospodarstw nie zdecydowała się na zmagazynowanie rzepaku i sprzedaż w późniejszym okresie. Przyczyna tego stanu rzeczy jest oczywista - ceny w żniwa oscylujące w granicach 3 - 3,2 tys. zł wydawały się stosunkowo niskie względem ofert z marca, kwietnia czy maja i wydawało się, że dźwignięcie cen jest tylko kwestią czasu. Jak doskonale wiemy tak się jednak nie stało. Ceny rzepaku na chwilę obecną na zachodzie Polski oscylują w granicach 2550 - 2700 zł/t. To oznacza stratę w okolicach 300 - 650 zł/t w stosunku do ceny oferowanej w żniwa. O ile część gospodarstw wciąż może czekać na pozytywne zmiany w cennikach, o tyle też wielu rolników musi już sprzedawać towar, by realizować bieżące zobowiązania.