7 listopada 2023 roku w Racocie k. Kościana odbyła się konferencja w ramach cyklu spotkań Akademia Rzepaku. Artur Kozera z firmy Rapool Polska opowiedział o doświadczeniach dotyczących różnych terminów siewu, dawek azotu i stosowania biopreparatów w uprawie rzepaku.

Prawdopodobnie w przyszłym roku Rapool zarejestruje nową odmianę rzepaku ozimego, odporną na więcej ras kiły niż dotychczas dostępne odmiany

Według doświadczeń firmy Rapool nawozowe produkty mikrobiologiczne dobrze sprawdzają się w uprawie rzepaku - zwłaszcza przy niższych poziomach nawożenia azotem

Na historycznym demo Rapool obecna odmiana Lenora z 1954 r., wysokoerukowa i o wysokiej zawartości glukozynolanów

50 lat odmian rzepaku

W przyszłym roku firma Rapool-Ring będzie obchodzić swoje pięćdziesięciolecie obecności na rynku w Europie. Z tej okazji polski oddział Rapool postanowił zaprezentować rolnikom podczas Akademii Rzepaku na swoich historycznych poletkach demonstracyjnych, jaki postęp genetyczny w hodowli rzepaku ozimego nastąpił przez te 50 lat.

Jedną z odmian na demo historycznym jest rejestrowana w 1954 r. Lenora, która należała jeszcze do grupy odmian o wysokiej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów w nasionach. Kolejne rejestrowane, dawne odmiany to m.in. Lirakotta i Lirajet, populacyjne, które jednak należały już do grupy odmian dwuzerowych.

- Ponadto w historycznym demo prezentujemy te odmiany, które miały bardzo znaczącą rolę w historii rolnictwa w europie. Warto zaliczyć tu odmianę Atora, która została zarejestrowana w roku 2015, a w szczytowym okresie swojej świetności była wysiana w Europie na 750 tys. hektarów - opowiadał Artur Kozera, manager produktu i marketingu firmy Rapool Polska.

Rapool zapowiada nową odmianę rzepaku ozimego

W rozmowie z redakcją farmer.pl Artur Kozera zapowiedział, że najprawdopodobniej już w przyszłym roku uda się zarejestrować zupełnie nową odmianę rzepaku ozimego.

Będzie to odmiana o podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Co warte uwagi, zakres odporności będzie szerszy niż w dotychczas dostępnych na rynku odmianach - nowa odmiana będzie odporna na więcej ras kiły.

- Mamy nadzieje, że wprowadzenie tej odmiany zmniejszy ryzyko przełamywania odporności na kiłę kapusty - mówił Artur Kozera.

Nowa genetyka przystosowana do nowej agrotechniki

Firma Rapool Polska od lat prowadzi doświadczenia dotyczące różnych czynników agrotechnicznych w uprawie rzepaku ozimego. Ciekawe wyniki uzyskiwane są w doświadczeniach dotyczących terminu siewu.

- Nowa genetyka jest przystosowana do różnego rodzaju opóźnień, które pojawiają się choćby w wyniku przebiegu warunków pogodowych czy konieczności przesiewu - stwierdził Artur Kozera.

Zdaniem naszego rozmówcy nowe odmiany nawet przy siewie opóźnionym do pierwszej dekady września przy sprzyjających warunkach jesienią są w stanie zgromadzić odpowiednią sumę temperatur efektywnych (ok. 900°C) i wysoko plonować. Przystosowaniem do opóźnionego siewu wykazują się np. odmiany Jurek czy Temptation.

Na poletkach prowadzone są też doświadczenia ze stosowaniem w rzepaku biopreparatów z bakteriami, które wykazują się zdolnością do wiązania aztotu atmosferycznego w liściach roślin i w glebie.

- Obydwa preparaty sprawdzają się w warunkach uprawy w naszym kraju. Lepsze wyniki w przypadku stosowania preparatów biologicznych uzyskuje się przy niższych poziomach nawożenia azotem, czyli przy wywołaniu większych warunków stresowych - tłumaczył Artur Kozera.

Kolejne doświadczenia firmy Rapool dotyczą wysokości dawek nawożenia azotowego. Ich wyniki wskazują na to, że w warunkach południowej Wielkopolski najbardziej optymalną dawką azotu na wiosonę jest 150-160 kg N/ha. Dalsze zwiększanie dawki nie powoduje już zwyżki plonu, a generuje koszty.

