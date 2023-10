Dwanaście liści w rozecie, szyjka korzeniowa o średnicy powyżej 1 cm to wartości, jakie przeciętna roślina powinna osiągnąć przed spoczynkiem zimowym. Tymczasem na wielu plantacjach ten stan został już osiągnięty, a rozeta rzepaku nadal się rozwija. Czy oznacza to, że mogą pojawić się trudności w jego przezimowaniu? Sprawdzamy stan rzepaku ozimego w wybranych regionach kraju.

Stan rzepaku ozimego jest zróżnicowany i uzależniony od wielu czynników takich jak: termin siewu, technologia uprawy czy możliwości stanowiska.

Na wielu plantacjach rzepak zbyt mocno się rozwinął, co w sytuacji braku reakcji przyhamowania jego rozwoju regulatorami wzrostu może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka złego przezimowania.

Sprawdzamy stan plantacji rzepaku ozimego w wybranych regionach kraju: woj. łódzkim, dolnośląskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim.



Stan rzepaku ozimego

Centrum kraju i woj. łódzkie. Rzepak pędzi jak szalony

Województwo łódzkie nie stoi rzepakiem. Lekkie gleby jakie dominują w tym regionie, nie sprzyjają uprawie rzepaku. Wyjątek stanowi północna część województwa, gdzie rzepak coraz częściej pojawia się w zmianowaniu. W regionie tym, jednak często rolnicy trudnią się uprawą warzyw, w tym również warzyw kapustnych, dlatego w przestrzeni rolniczej krążą wspólne dla tej rodziny szkodniki czy choroby.

W tym roku rzepak ozimy zazwyczaj został zasiany w terminie uważanym za optymalny. Mało kto opóźniał siew, gdyż warunki w ostatniej dekadzie sierpnia były stosunkowo dobre do zakładania plantacji. Spadło kilka opadów, które okazały się zbawienna dla wyjątkowo wysuszonej w tym regionie gleby. Dzięki temu wschody rzepaku były dobre, a miejscami bardzo dobre.

Z problemów jakie tu zanotowano w przeciągu dwóch miesięcy na pierwszy plan wysuwa się nadmierny wzrost roślin, który nie zawsze został prawidłowo przyhamowany przy pomocy regulatorów wzrostu.

Lokalnie rolnicy zgłaszali problemy ze szkodnikami takimi jak: pchełka rzepakowa, mszyce, mączliki, tantniś krzyżowiaczek a część rolników przegapiła żerowanie rolnic co sprawiło, że miejscami skończyło się to przerzedzoną obsadą.

Obecnie rzepak w zależności od pola ma 10 a nawet 14 liści, grubą szyjkę korzeniową a czasem i niebezpiecznie wyniesiony stożek wzrostu ku górze. Rozeta nadal się rozwija i produkuje kolejne liście. Liście są bardzo duże, z długimi ogonkami liściowymi. Łany są gęste, mało przewiewne, co może sprzyjać rozwojowi chorób w tym np. suchej zgnilizny kapustnych, która dopiero teraz pojawia się na plantacji.

Duże i kruche ogonki liściowe w przyszłości mogą się łamać pod wpływem np. mokrego śniegu. Najstarsze liście często noszą objawy niedoboru azotu. Takie liście mogą także szybko zamierać w czasie zimy stwarzając dodatkowo ryzyko np. rozwoju pałecznicy rzepaku (tzw. choroby złego przezimowania).

Rzepak w centrum kraju na wielu plantacjach nadmiernie się rozwinął. Nadal tworzy kolejne liście w rozecie. Fot. AK

Na szczególnie nieupilnowanych plantacjach i zbyt wybujałych istnieje także ryzyko, że pąk wierzchołkowy będzie zbyt mocno wyniesiony ku górze, co może stanowić podwyższone ryzyko uszkodzeń tego ważnego organu w czasie zimowania.

Korzeń natomiast w zależności od stanowiska raczej jest dobrze rozbudowany, choć wydaje się część nadziemna jest nieproporcjonalnie bardziej rozwinięta od systemu korzeniowego.

Niestety w przypadku wielu plantacji korzenie niosą objawy żerowania śmietki kapuścianej. Larwy śmietki są obecnie najbardziej szkodliwe, ze względy na rozmiary oraz nadal wysoką aktywność. Głębokie korytarze jakie drążą w korzeniu będą stanowić otwarte wrota dla chorób korzeniowych. Pocieszające jest jednak to, że rzepak ma już silny system korzeniowy, stąd uszkodzenia nie powinny stanowić powodu dla którego rośliny będą wypadać z obsady. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy na korzeniu będzie żerować kilka larw, będą one długo aktywne i będą silnie uszkadzać ten organ.

Wówczas istnieje dodatkowe ryzyko, że rzepak nie przetrwa trudnych warunków zimowania lub będzie słabo i powoli regenerował się na wiosnę. Nadmierne żerowanie śmietki to także pogłębianie się problemów z pobieraniem składników pokarmowych oraz wody. Na korzeniach rzepaku często znajduje się larwy śmietki kapuścianej. Żerowanie ich może pogłębiać problemy z pobieraniem składników pokarmowych a także zwiększa ryzyko złego przezimowania Fot. AK

Rzepak na Warmii wybujały

Ciepła jesień zrobiła swoje. Na Warmii, w okolicach Działdowa, również rzepaki wyglądają „jak kapusta”. Są bardzo rozwinięte, wybujałe i to mimo podwójnego skracania.

Wysiewane były one w technologii strip till ok. 20 sierpnia. Wcześniej było dość sucho, ale dzień po wysiewie spadł deszcz, konkretnie 6 l na metr kwadratowy, co spowodowało szybkie wschody.

Dalsze warunki pogodowe również były korzystne. Poniżej zdjęcia z 19 września, które ukazują zwłaszcza różnice dotyczące przedplonów. Jak informował rolnik, Łukasz Pergoł, rzepak uprawiany po grochu, po lewej stronie, miał bardziej równomierny wzrost, niż ten z prawej, strony uprawiany po jęczmieniu jarym.

Jak teraz farmer ocenia stan plantacji rzepaku? Pod koniec października ma on obawy co do wejścia roślin w stan spoczynku zimowego, szczególnie dotyczy to jednej z odmian, która jest znacznie wyższa od innych. Zaznacza jednak, że mimo to rzepak jest zdrowy i bez objawów niedoborów składników pokarmowych.

Wielkopolska: wszystko trzeba by robić dwa razy. Tylko kogo na to stać?

Podobnie jak wspomniane wyżej województwo łódzkie, wschód Wielkopolski, w którym przeprowadzona została lustracja, nie obfituje w gleby najbardziej przydatne do uprawy rzepaku. Mimo tego niektórzy rolnicy decydują się na uprawę tego gatunku na IVb i V klasie gleby.

Rzepak zasiany rzutowo na wschodzie Wielkopolski. Gęsty siew i ciepła jesień sprzyjały nadmiernemu wybujaniu roślin (fot. JŚ-S).

Generalnie w tym roku większość rzepaków w woj. wielkopolskim udało się zasiać jeszcze w sierpniu. Plantacja w gminie Kramsk (pow. koniński), której lustracji dokonaliśmy, została założona w ostatnim tygodniu sierpnia i praktycznie zaraz po zasiewie jednej nocy spadło 45 mm deszczu. Mimo, że rolnicy w Wielkopolsce zwykle opadów wypatrują z utęsknieniem, to taka ulewa dla wielu plantacji może okazać się zabójcza. Na szczęście w tym gospodarstwie dzięki wieloletniemu praktykowaniu uprawy konserwującej nie doszło do wymycia nasion ani zaskorupienia gleby, więc obfity deszcz zapewnił roślinom szybkie wschody.

Przy tak dużej biomasie jednokrotne podanie boru nie pokryło zapotrzebowania rzepaku na ten składnik (fot. JŚ-S).

Wilgotna i bardzo ciepła jesień w tej części kraju sprzyjała dynamicznemu rozwojowi wszelkich form życia. Dobrze to, czy źle? Rzepak błyskawicznie rozwijał kolejne liście i budował biomasę - nawet zbyt dużo biomasy. Lustrowana plantacja została zasiana siewem rzutowym, co spowodowało bardzo wysoką obsadę roślin. Duże zagęszczenie roślin i bujna biomasa o tej porze roku niekoniecznie może być powodem do radości. Przede wszystkim stawia to pod znakiem zapytania przezimowanie roślin. Co więcej, na mozaikowatym polu, w miejscach, gdzie trafiają się place gorszej gleby - od razu widać niedobory składników pokarmowych, w tym fosforu, azotu i boru, mimo, że rzepakowi została już podana nalistnie porcja makro- i mikroelementów.

Przy tak dużej jesiennej produkcji biomasy rzepak błyskawicznie wykorzystał zapasy składników pokarmowych (fot. JŚ-S).

Tegoroczna jesień okazała się też wyjątkowo sprzyjająca dla rozwoju agrofagów. Na przełomie września i października na liściach ujawniły się objawy chorób grzybowych, m.in. suchej zgnilizny kapustnych. Na plantację licznie nalatywały też mszyce i pchełki, miejscami również mączliki. Na szczęście korzenie roślin nie wykazują objawów żerowania szkodników.

Po kilku tygodniach od zastosowania insektycydu szkodniki ponownie nalatują na rzepaki (fot. JŚ-S).

Rzepak w Wielkopolsce dostał już swoją jesienną porcję składników pokarmowych, ale i tak widoczne są objawy niedoborów. Jesienne skracanie zostało przeprowadzone z lekkim opóźnieniem. Dzięki zastosowaniu regulatora z triazolem udało się z powodzeniem zatrzymać rozwój chorób grzybowych i "usadowić" rozety bliżej ziemi, to nie wiadomo, czy tej ciepłej i wilgotnej jesieni to wystarczy. Zastosowany zabieg insektycydowy co prawda zwalczył szkodniki na kilka tygodni, ale już widoczne są kolejne naloty. Przy tak dużej biomasie i presji agrofagów wszystkie zabiegi - zarówno dokarmianie, skracanie, jak i ochronę - należałoby powtórzyć. Tylko kogo stać na tak intensywną technologię w tym roku?

Rzepak na Dolnym Śląsku - potężna masa liściowa

Rzepak w regionach południowo - zachodnich cechuje się w tym sezonie przede wszystkim bardzo dużą masą nadziemną. Ciepła pierwsza część jesieni przyczyniła się do nadmiernego przyrostu biomasy - zwłaszcza tam, gdzie siewy odbywały się stosunkowo wcześnie, przed 20 sierpnia.

Silne niedobory azot są zauważalne na wiele plantacjach. Fot. KB

Duża masa liściowa pociąga za sobą wysokie zapotrzebowanie pokarmowe. Na plantacjach już od kilku tygodni pojawiają się kolejne niedobory, ale to co uwidacznia się najmocniej to braki azotu. Starsze liście masowo żółkną, a następnie obumierają. Z pewnością może się do tego przyczyniać również niższe nawożenie przedsiewne spowodowane wysokimi cenami nawozów.



Plantacje w intensywnych technologiach były regulowane często sekwencyjnie, w dwóch zabiegach. Pomimo tego faktu na wielu stanowiskach nie udało się uzyskać pożądanego jesiennego pokroju, a liczne plantacje bardziej przypominają buraki cukrowe aniżeli rzepak.

Rzepak z dwóch terminów siewu w woj. podkarpackim

W kształtowaniu plonu istotne znaczenie ma termin siewu. Dla regionu południowego wschodu kraju, takim optymalnym terminem jest przyjęty wysiew do 20-25 sierpnia. Jednak z uwagi na występujące w tym okresie częste opady deszczu, by nie ryzykować przesiewu plantacji, rolnicy podejmowali ryzyko siewu opóźnionego.

Porównamy dwie plantacje - pierwszą z optymalnego terminu siewu oraz kolejną wysiewaną w mulcz początkiem września, czyli mniej więcej z 2-tygodniowym opóźnieniem. W pierwszym przypadku podobnie jak w pozostałych regionach, wysnuwa się mocno rozbudowana rozeta – z przynajmniej 9-10 liśćmi. Również korzeń posiada grubą szyjkę. Na obserwowanej plantacji dominuje gęsty łan, a najstarsze liście żółkną, co jest częstym skutkiem niedoboru azotu.

Rzepak siany w terminie zalecanym dla regionu Podkarpacia, posiada mocno rozbudowaną rozetę – z przynajmniej 9-10 liśćmi i silny korzeń, fot.KM

W przypadku drugiej plantacji rzepak ze względu na sprzyjające warunki, również nadgania w rozwoju. Lustrowane rośliny wykształciły cieńszy, ale długi korzeń i rozetę mającą od 6-8 liści. Dwukrotny zabieg skracania tymczasowo „trzyma” rośliny także pod kątem chorobowym, jednak ciepłe i deszczowe prognozy na kolejne dni mogą sprzyjać nie tylko bujnemu rozwojowi, ale również i pojawom chorób, w tym np. suchej zgnilizny kapustnych.

Rzepak siany z opóźnieniem wykształcił cieńszy, ale długi korzeń i rozetę rozetę mającą od 6-8 liści. fot.KM

W regionie Podkarpacia również licznie obserwuje się występowanie szkodników na rzepaku. Częste były tu pojawy mszyc i pchełek, a także gnatarza rzepakowca. Na doglądanych plantacjach widoczne są uszkodzenia liści, czego na szczęście nie widać po korzeniach.

Woj. kujawsko-pomorskie – rzepak bardzo zróżnicowany

Choć województwo kujawsko-pomorskie słynie z uprawy rzepaku ozimego, późną wiosną widać coraz mniej charakterystycznych żółtych od kwiatów pól. Wielu rolników stwierdza, że nie jest to już ta najbardziej dochodowa roślina w gospodarstwie, jak to było jeszcze kilka lat temu, a raczej uprawa rzepaku wiąże się z dużymi kosztami i jeszcze większym ryzykiem.

Rzepak ozimy woj. kujawsko-pomorskie, fot. Maciej Sacha

Rzepaki znikają przede wszystkim ze słabszych gleb, gdzie w obliczu coraz częstszych okresowych niedoborów opadów prawdopodobieństwa powodzenia uprawy drastycznie maleje. Dają do myślenia stwierdzenia na zasadzie „w jednym roku dobrze zarobisz, żeby przez kolejne dwa lata dokładać i w wieloletnim rozrachunku wyjść na zero”. W niektórych gospodarstwach zawodny rzepak został zastąpiony słonecznikiem, jednak można zaobserwować odwrót również od tego gatunku.

Jeśli chodzi o tegoroczny rzepak na północnym wschodzie województwa, zasadniczo można wyróżnić dwa przypadki. Rośliny z optymalnych terminów siewu są zazwyczaj wybujałe, mają grube szyjki korzeniowe oraz imponujące rozety z często kilkunastoma liśćmi i dużą ilością biomasy, tworzącą zwarte łany.

Rzepak ozimy, woj. kujawsko-pomorskie, fot. Maciej Sacha

W wielu gospodarstwach tegoroczne żniwa przeciągnęły się jednak do końca sierpnia, następnie potrzebny był czas na uprawę i nawożenie przedsiewne, a w efekcie napotkać można wyjątkowo dużo względem ubiegłych lat plantacji rzepaku z siewu wrześniowego, które nie wyglądają już tak imponująco. Zaobserwować można zarówno problemy ze wschodami, jak i późniejszy powolny rozwój, spowodowany głównie niedoborem opadów jaki notowany został we wrześniu.