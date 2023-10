Oblicze rolnictwa dynamicznie się zmienia. Dlatego rolnicy powinni poszukiwać odmian rzepaku dopasowanych do nowych realiów. Hodowcy tego gatunku nie próżnują i dostarczają co rusz nowe rozwiązania na najbardziej palące problemy.

Już 14 listopada odbędzie się konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, na którą serdecznie zapraszamy.

W części pierwszej w sesji agrotechnicznej swoje wystąpienie będzie miał Artur Kozera, manager produktu i marketingu, Rapool Polska Sp. z o.o. Mówić on będzie o hodowli rzepaku w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w dynamicznie zmieniających się warunkach uprawy.

Kozera stanowić także będzie cenny głos w debacie. Będzie to dyskusja na temat wyzwań przed jakimi stoją producenci roślinni.

Rolnictwo zmienia się. Obecnie musi reagować na wiele wyzwań czy to klimatycznych, politycznych czy związanych z ekonomią. W tej sytuacji rolnik poszukuje rozwiązań, które są w stanie pomóc mu zmierzyć się z tymi przeciwnościami. Potrzebuje konkretnych narzędzi czy produktów wspierających jego prace.

Jedną z branż, która odpowiada na problemy w ochronie roślin jest hodowla rzepaku. Rynek dostarcza już wiele odpowiedzi na ważne problemy. Mamy odmiany rzepaku odporne na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), dobrze radzące sobie na stanowiskach gdzie występuje kiła kapusty, czy odmiany, które nie są intensywnie porażane przez suchą zgniliznę kapustnych.

Potrzeby jednak są dużo większe. Zmiany klimatu postępują, ubywa nam substancji czynnych, a rynek w odpowiedzi na te zmiany zasypuje nas przeróżnego typu rozwiązaniami biologicznymi. Jak nie pogubić się w gąszczu tak wielu bodźców. Rad i wskazówek podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2023 udzielać będzie: Artur Kozera manager produktu i marketingu, Rapool Polska Sp. z o.o.

Wygłosi on wykład pt. Hodowla rzepaku w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w dynamicznie zmieniających się warunkach uprawy.

Nadzieja tkwi w hodowli

Jego zdaniem zmiany klimatu są motorem i zarazem inspiracją dla dalszych prac hodowców. Firma Rapool w Polsce nie tylko skupia się na rozpowszechnianiu swoich odmian, ale także na dostarczeniu odpowiedzi, które na co dzień nurtują rolników.

Jednym z takich zagadnień jest np. które odmiany z portfolio firmy najlepiej nadają się w przypadku siewu rzepaku w terminie opóźnionym. Ewidentnie klimat się zmienia, co ma coraz częściej wpływ na decyzje agrotechniczne podejmowane przez rolników.

Czasem rolnik z przyczyn organizacyjnych, czasem z powodów losowych (np. konieczności przesiewu plantacji) musi zasiać rzepak poza terminem umownie określanym jako optymalny. Badania polowe pokazują, że opóźniony siew rzepaku nie zawsze jest grzechem agrotechnicznym. Dlatego Artur Kozera w swojej prezentacji, chce podzielić się z Państwem wynikami plonowania rzepaku wysianego w terminie dalekim od optymalnego.

Jak firma Rapool spogląda na biologizację rolnictwa?

W kręgu zainteresowania firmy jest także wszechobecna biologizacja rolnictwa. Firma prowadzi także obserwacje oddziaływania wybranych produktów biologicznych na stan i kondycje rzepaku ozimego. Testuje rozwiązania zarówno stosowane nalistnie jak i doglebowo. Chce w ten sposób na przykładzie własnych doświadczeń wystosować rekomendacje co do technologii prowadzenia firmowych odmian rzepaku. Wyniki tychże badań będą także omawiane na NWwR 2023. Jest to przykład tego, że działania firmy nasiennej muszą być kompleksowe i powinny wykraczać poza standardowy marketing produktowy. Tego bowiem oczekują obecnie rolnicy.

Sprawdź co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy i koniecznie zarejestruj się już dziś:

-> AGENDA



-> REJESTRACJA