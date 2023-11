Podczas spotkania z cyklu Akademia Rzepaku prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oceniał listopadową kondycję rzepaków ozimych i stan odżywienia roślin. Zdaniem eksperta rośliny jeszcze sobie radzą, ale...

Prof. Szczepaniak: ponadprzeciętnie wysokie temperatury przełożyły się na ponadprzeciętny rozwój roślin

Większa biomasa oznacza większe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe

Coraz częściej pojawiają się objawy niedoborów, a możliwości interwencji są już ograniczone

Jesień inna niż poprzednie

Jak podkreślił prof. Witold Szczepaniak, w tym roku plantacje rzepaku rozwijały się inaczej, niż obserwowaliśmy to w ostatnich latach. Stan większości rzepaków na początek listopada wskazuje, że rośliny są ponadprzeciętnie rozwinięte w stosunku do tego, co bywało w latach minonych. Zdaniem eksperta wynika to z warunków pogodowych.

- W tym roku mieliśmy ponadprzeciętnie wysokie temperatury zarówno we wrześniu, jak i w październiku, co przełożyło się na ponadprzeciętny rozwój roślin. Oczywiście dotyczy to tych plantacji, gdzie nie zabrakło składników pokarmowych - tłumaczył prof. Szczepaniak.

Główna obawa rolników tej jesieni

Ekspert podkreśla - większa biomasa oznacza większe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Zdaniem prof. Szczepaniaka główne obawy plantatorów rzepaku w ostatnim czasie są związane ze stanem odżywienia roślin.

- W ostatnich dwóch tygodniach - końcówka października i początek listopada - pojawiły się objawy niedoborów azotu, czy innych składników pokarmowych. Częściowo te najstarsze liście nie tylko się poprzebarwiały, ale też zostały zrzucone - ocenił prof. Szczepaniak.

Co dalej z rzepakami?

Ekspert zaznacza, że obecnie, w listopadzie, możliwości interwencji na plantacjach są już ograniczone - choćby ze względu na przepisy wynikające z tzw. programu azotanowego. Najwcześniej, w przypadku ciepłej wiosny - po nowelizacji rozporządzenia dotyczącego stosowania nawozów aztowych - roślinom będzie można dostarczyć azot z początkiem lutego. Jeżeli wiosna będzie chłodniejsza, to z nawożeniem azotowym trzeba będzie poczekać do marca.

- Rolnicy zastanawiają się, co się wydarzy przez najbliższe kilka miesięcy. Czy ta kondycja, która dzisiaj na wielu plantacjach pogarsza się, jeśli chodzi o stan żywieniowy, nie przełoży się na mniejszy potencjał plonotwórczy plantacji? Rośliny jeszcze sobie radzą, ale już coraz częściej pojawiają się objawy niedoborów - mówił prof. Szczepaniak.

Cała wypowiedź prof. Witolda Szczepaniaka w wideo:

Prof. Witold Szczepaniak będzie jednym z ekspertów podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie - już 14 listopada w Warszawie.

Bezpłatna rejestracja dla rolników

Agenda