Jak radzi sobie rzepak w uprawie bezpłużnej w stosunku do uprawy orkowej? Sprawdzamy, czy są różnice w rozwoju roślin na przykładzie plantacji z Dolnego Śląska.

Ten sezon jest szczególny, jeśli chodzi o zainteresowanie uprawą bezorkową. Z całą pewnością wpływ na ten element agrotechniki mają zmiany dotyczące płatności bezpośrednich. Niemniej większy udział uprawy bezorkowej wiąże się także z kilkoma innymi czynnikami. Coraz więcej gospodarstw zauważa atuty uprawy hybrydowej (tzn. na zmianę orka i uprawa bezorkowa), a dodatkowo w wielu gospodarstwach zastosowano maksymalne uproszczenia w związku z dążeniem do obniżania kosztów produkcji. Również dość szeroki już udział – zwłaszcza w większych gospodarstwach – maszyn przystosowanych do uprawy bezorkowej przyczynia się do zwiększenia areału uprawy bez użycia pługa.

Rzepak lubi orkę, ale jej nie wymaga

Co prawda często mówi się, że rzepak „lubi” orkę, niemniej warto spróbować także jego uprawy bez pługa. Przy czym agrotechnika – przede wszystkim ochrona – bywa tu nieco odmienna w stosunku do konwencjonalnej uprawy płużnej, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę herbicydową.

Na realnym przykładzie z Dolnego Śląska przeanalizujmy rozwój plantacji rzepaku w uprawie bezorkowej. Na jednym polu obsiano rzepakiem 20 ha, przy czym 16 ha w pełnej uprawie płużnej, a 4 ha w maksymalnym uproszczeniu – siew odbywał się po jednokrotnym przejeździe brony talerzowej. Przedplonem była pszenica ozima, a na części pola w uprawie bezorkowej nie pozostawiano słomy. Dodajmy, że przed rokiem po zbiorze rzepaku ozimego na polu wykonywano zabieg głęboszowania.

Samosiewy zbóż na dwa razy

W uprawie bezorkowej błędem może być sztampowe podejście do zwalczania samosiewów zbóż. Z uwagi na inne rozmieszczenie w glebie pozostawionych po zbiorze zbóż nasion wschody odbywać się mogą w dwóch etapach. Dlatego też zaleca się sekwencyjną aplikację graminicydów. Niekoniecznie musi wiązać się to z wyższymi kosztami. W pierwszym zabiegu podajemy wówczas ok. 60 proc. dawki. Podobnie czynimy podczas drugiej aplikacji. Niemniej przy silnym zachwaszczeniu można dwukrotnie aplikować zalecaną pełną etykietową dawkę przeznaczoną do eliminacji samosiewów zbóż.

W praktyce wykonane zostały dwa zabiegi na części pola w uprawie bezpłużnej oraz jedna aplikacja na części zaoranej. Konieczność podania graminicydu na fragmencie bezorkowym zaszła już w fazie 2 liści właściwych rzepaku – wówczas liczebność samosiewów zbóż była już bardzo wysoka i przekraczała nawet kilkukrotnie obsadę rzepaku na metrze kwadratowym. W tym samym czasie na części pola w uprawie płużnej samosiewy zbóż pojawiały się tylko pojedynczo. Po dwóch tygodniach wykonany został kolejny zabieg graminicydem – tym razem obejmujący już całą plantację (...).