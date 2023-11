Prof. Witold Szczepaniak zaznacza, że termin prawny stosowania azotu tej jesieni już minął, jednak na plantacjach rzepaku ozimego, na których postępują oznaki niedoborów składników pokarmowych, można zdecydować się na korektę żywieniową w zakresie dostarczenia roślinom takich składników jak magnez, siarka i mikroelementy. Ekspert zaznaczył jednak, że by taki zabieg miał sens, potrzebna jest odpowiednio ciepła pogoda.

- Póki co na terenie Wielkopolski mamy w ostatnich dniach temperatury powyżej 10°C w czasie dnia, często też 13-15°C, więc to predysponuje do tego, by takie zabiegi korygujące stan odżywienia tymi składnikami wykonać. Trzeba mieć świadomość, żeby taka temperatura była nie tylko w czasie wykonywania oprysku, ale przez najbliższe kilka tygodni powinno jeszcze być ciepło - tłumaczył prof. Szczepaniak.