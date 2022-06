Zobacz galerię

Na dniach pola organizowanych w Stacji Doświadczalno-Hodowlanej w Spytkówkach przez firmy Saaten-Union, DSV oraz Rapool można było zobaczyć dużo nowości odmianowych zbóż ozimych.

Na poletkach w Spytkówkach zaprezentowano topowe odmiany zbóż ozimych oraz jarych pochodzące z hodowli Saaten Union.

Po raz pierwszy w ofercie Saaten Union pojawiła się elitarna pszenica ozima Expo.

Poletka na których rosły zboża jesienią zostały zasilone 54 kg P2O5, 90 kg K20 oraz 27 kg MgO. Jeśli chodzi o termin siewu to jęczmień ozimy został wysiany 1 września, natomiast reszta zbóż ozimych 5 października. Zboża jare udało się wysiać 17 marca. Wiosna była chłodna i sucha. Większe opady deszczu pojawiły się dopiero w drugiej dekadzie maja. Suma opadów w maju wyniosła 37 litrów.m2. Jeśli chodzi o nawożenie azotowe to wiosną zboża zostały zasilone: jęczmień ozimy 60kg/N na ha, żyto ozime 40 kg/N na ha, pszenżyto ozime 60 kg/N na ha, pszenica ozima 70 kg/N na ha, jęczmień jary 70 kg/N na ha.

Jęczmień ozimy

Nowością jeśli chodzi o jęczmień ozimy jest odmiana hybrydowa Valhalla. Posiada ona gen odporności na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia. Jest to odmiana dwurzędowa o niskich roślinach i wysokiej odporności na wyleganie. Plonuje dobrze a ziarno ma wysoką wartość paszową.

Z kolei odmian Mindight jest odmianą sześciorzędową z genami odporności na wirusa łagodnej mozaiki jęczmienia (BaMMV) oraz żółtej mozaiki jęczmienia pierwszego i drugiego typu (BaYMV-1, -2). Odmiana powstała z krzyżowania odmiany Titus i Ellen. Plonuje wysoko i nadaje się także do siewu na słabszych stanowiskach. Sprawdzi się także w uprawie ekologicznej. Jest to odmiana średnio wczesna.

Nowość to także dwie odmiany pastewne sześciorzędowe Paradise i Esprit. Obie z wysoką bo wynoszącą 4,5 zimotrwałością. Cechują się dobrą odpornością na pleśń śniegową oraz rdzę karłową jęczmienia i plamistość siatkową.

Jeśli chodzi o obsadę to jęczmienie populacyjne zostały wysiane w ilości 250 szt./m2 natomiast hybrydowe w ilości 190 szt./m2.

Pszenica ozima i przewódkowa

Po raz pierwszy w ofercie firmy Saaten-Union pojawiła się pierwsza pszenica z kategorii elitarnych czyli odmiana Expo. Z powodzeniem nadaje się ona do wypieków ciastek. Ma wysoką zawartość białka wynoszącą nawet 16 proc. Cechuje się wysoką odpornością na Fuzarium i mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz wysoką zdrowotnością kłosa. Sprawdzi się także w późnym terminie siewu. Ma również wysoką zimotrwałość wynoszącą 5,5 wg COBORU.

Mendoza to odmiana należąca do kategorii A. ma zimotrwałość na poziomie 5 wg COBORU, sprawdza się w opóźnionych terminach siewu. Ma również wysoką odporność na wyleganie. Jest zalecana do siewów po kukurydzy. Ma zwiększoną odporność na choroby podstawy źdźbła ( gen Pch1). Jest odmianą bardzo wczesną.

Kolejna nowość to odmiana Alvius. Jest to odmiana należąca do kategorii A i jest ona odmianą przewódkową. W związku z tym ma bardzo szeroki termin wysiewu, można ją wysiewać od listopada do kwietnia. Jest odmianą średniowczesną o wysokiej mrozoodporności, ma również wysoką odporność na wyleganie oraz mączniaka i choroby liści

Odmiana Arevus to pszenica chlebowa o zimotrwałości 4 wg COBORU Ma bardzo wysoką odporność na mączniaka prawdziwego 8,6 na 9 pkt. w skali COBORU. Cechuje się także ponadprzeciętną odpornością na wyleganie. Jest średnio późna jeśli chodzi o termin kłoszenia i średnia pod względem terminu dojrzewania.

Cirrus to także pszenica należąca do kategorii B. Posiada gen (PCH1 zwiększający odporność na wyleganie. Doskonale radzi sobie w latach suchych oraz na stanowiskach o nieuregulowanym pH. Zbliżona do niej parametrami jest odmiana Tarocca. Jej cechą jest niska wysokość roślin.

Ostatnią nowością w kategorii pszenic chlebowych jest Banatus. jej zimotrwałość wynosi 4,5 wg COBORU. Jest odporna na wyleganie, ma średnio wczesny termin kłoszenia i średnio późny termin dojrzewania. Cechuje się wysoką odpornością na osypywanie się ziarna i wysoką zdrowotnością liści oraz kłosa.

W segmencie pszenic hybrydowych firma zaprezentowała dwie odmiany. Pierwsza z nich to Hyvega. Jest to odmiana A klasowa zarejestrowana w Polce w roku 2022. Ma wysoką odporność na mączniaka oraz choroby liści i źdźbła. Sprawdza się na stanowiskach z okresowymi brakami wody w czasie wegetacji. Wcześnie nalewa ziarno i nadaje się do uprawy po zbiorze kukurydzy na kiszonkę.

Druga z odmian hybrydowych to Hyacinth. Ma wysoki potencjał plonowania. Cechuje się wczesnym terminem kłoszenia oraz średniowczesnym dojrzewania. Jest tolerancyjna na niedobory wody i ma podwyższoną odporność na pryszczarka pszenicznego. Ma również bardzo wysoką odporność na rdzę brunatną i żółtą oraz wysoka na fuzariozę i septoriozę kłosów oraz DTR.

Żyto ozime

Wszystkie zaprezentowane nowości to odmiany hybrydowe. Perspectiv to odmiana zarejestrowana w Polsce w roku 2021. Jest bardzo tolerancyjna na wysoką zawartość jonów glinu i w związku z tym może być wysiewana na stanowiskach zakwaszonych. Odporna na choroby podstawy źdźbła oraz pleśń śniegową i mączniaka. jest to odmiana średnio wczesna o dynamicznym rozwoju jesiennym. Cechuje się dużą zawartością białka 10,5 proc.

Pozostałe odmiany żyta ozimego czyli: Dreamer, Elrond oraz Arvalus, Baresi cechują się wysoką odpornością na choroby podstawy źdźbła, pleśń śniegową oraz rdze. Mają niższą tolerancję na zawartość jonów glinu oraz szybki rozwój początkowy i niskie wymagania temperaturowe.

Pszenżyto ozime

W ofercie pojawiły się dwie nowe odmiany pszenżyta Askadus i Atletus. Obie cechują się wysokim plonowaniem w badaniach COBORU. Wysoką odpornością na pleśń śniegową i mącznika oraz roślinami o średniej wysokości. Obie również są odmianami średniowczesnymi z wysoką odpornością na wyleganie.

Zdjęcia wszystkich poletek znajdziecie w galerii.