Samosiewy rzepaku są dość kłopotliwymi roślinami ze względu na szybkie tempo rozwoju w okresie bezpośrednio po zbiorze a jednocześnie poprzez gęstą obsadę na metrze kwadratowym. Czasem mogą być traktowane jako zielony nawóz, ale generalnie jest to chwast.

Samosiewy rzepaku, choć oferują pewną wartość nawozową, w płodozmianach z dużym udziałem rzepaku powinny być na bieżąco likwidowane

Straty wody spowodowane pozostawieniem samosiewów rzepaku na zbyt długi okres są odczuwalne nawet w latach o dobrym rozkładzie opadów

W płodozmianach rzepakowych likwidujemy samosiewy regularnie

Samosiewy rzepaku są rzecz jasna chwastem. W niektórych przypadkach roślina ta może być traktowana jako poplon, jednak generalnie takie podejście do samosiewów rzepaku jest nieco kłopotliwe. Zaznaczmy, że pozostawienie samosiewów rzepaku jako roślina poplonowa ma sens tylko przy niskim udziale rzepaku w płodozmianie lub jeśli w następnych sezonach na danym stanowisku nie planujemy wysiewać rzepaku.

Tak jak wspominaliśmy wyżej - zdecydowanie należy unikać pozostawienia samosiewów rzepaku aż do siewu ozimin na stanowiskach na których często wysiewany jest rzepak. Jest to błędne podejście, które tylko pogarsza warunki stanowiskowe dla tej rośliny. Jeśli na danym polu rzepak wysiewany jest co 2 lata to samosiewy rzepaku pozostawione w dłuższym okresie czasowym powodować będą zwiększenie ryzyka infekcji kiłą kapusty, ale też presja pozostałych chorób, w tym suchej zgnilizny kapustnych, będzie większa. Zwróćmy uwagę, że pozostawienie samosiewów rzepaku aż do siewu zbóż ozimych powoduje, że de facto rzepak w dwuleciu jest na polu obecny przez 13 - 14 miesięcy. Nie ma tu wówczas mowy o jakiejkolwiek wartości pokarmowej samosiewów rzepaku, gdyż te bardziej szkodzą niż pomagają. Summa summarum nawet jeśli rzepak wysiewany jest co 3 lata to samosiewy powinny być likwidowane jak najszybciej. Sprawdzoną, solidną wartość pokarmową zawierają resztki pożniwne - łodygi, łuszczyny etc. Ich wymieszanie jest jak najbardziej pożądane po zbiorze. Jednakże w płodozmianach z dużym udziałem rzepaku nie powinniśmy dopuścić do tego, by wschodzące samosiewy rzepaku zbyt długo pozostawały na polu.

Duże przesuszenie gleby

Kolejnym problemem związanym z pozostawieniem samosiewów rzepaku aż do siewu zbóż ozimych jest ogromne zubożenie stanowiska w zapasy wody. Samosiewy - zasiedlające stanowisko w bardzo dużej liczebności - czerpią bez opamiętania dostępną w glebie wodę. Skutki tego są odczuwalne zarówno w latach suchych (wówczas efekt pozostawienia samosiewów rzepaku jest szczególnie dotkliwy - czasem wręcz niemożliwe jest przygotowanie stanowiska pod zboża i sam siew), jak i mokrych, kiedy zubożenie gleby w wilgoć jest na tyle duże, że pomimo opadów ziemia w trakcie siewu odczuwa znaczny niedosyt wody w porównaniu do "czystych" stanowisk.

Samosiewy rzepaku pod kontrolą

Co więc robić, by zdywersyfikować ryzyko przesuszenia gleby, a w płodozmianach rzepakowych nie dopuścić do pogorszenia warunków fitosanitarnych?

Pierwszą opcją jest mieszanie na bieżąco z glebą samosiewów. Przy czym niejednokrotnie wiąże się to nawet z trzema przejazdami po polu w okresie pomiędzy zbiorem rzepaku a siewem zbóż ozimych. Najpierw po zbiorze mieszane są resztki pożniwne, natomiast po pełnych wschodach samosiewów po raz kolejny należy wymieszać niepożądane rośliny. Jeśli do siewu ozimin przymierzamy się końcem września lub początkiem października niewykluczony jest jeszcze trzeci wjazd, który tuż przed siewem zniszczy samosiewy rzepaku, które zdążyły jeszcze powschodzić we wrześniu. W takim układzie wydatek paliwa w przeliczeniu na hektar jest dość spory. Dodatkowo dochodzi do intensyfikacji ugniatania gleby. Część gospodarstw czeka z mieszaniem resztek pożniwnych do kilkunastu dni po zbiorze a przed samym siewem likwiduje te samosiewy, które od tego momentu powschodziły. Mamy tu pewną oszczędność paliwa, jednakże zwiększa się ryzyko przesuszenia gleby.

Innym rozwiązaniem jest wykonanie zabiegu herbicydem nieselektywnym na intensywnie rosnące samosiewy rzepaku. Efekt jest rzecz jasna odmienny od mieszania resztek. Tracimy wartość nawozową, ale ta w przypadku samosiewów rzepaku i tak nie jest wielka (znacznie większa wartość uzyskiwana jest z pierwszej uprawy pożniwnej, tj. z mieszania resztek pożniwnych). W płodozmianach z dużym udziałem rzepaku jest to rozwiązanie dość dobre. Liście ulegać będą stopniowej degradacji, a i sama uprawa przed siewem będzie łatwiejsza (potraktowane np. glifosatem samosiewy rzepaku będą kruche co ułatwi wymieszanie z ziemią).