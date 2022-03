SEALICIT – nowa technologia w uprawie rzepaku. Wczesne zabezpieczenie przed osypywaniem

W naturze efektywne rozsiewanie nasion jest ważną strategią rozprzestrzeniania się roślin, jednak w uprawach proces ten jest jednym z głównych źródeł utraty plonów. Mimo dziesięcioleci doboru, selekcji i hodowli odpowiednich odmian roślin uprawnych w celu ograniczenia przed zbiorczego rozsiewania nasion, w wielu uprawach nie udało się tego problemu w pełni rozwiązać. Do szczególnie narażonych na takie straty upraw należy przede wszystkim rzepak ozimy.

Wynika to z wielu czynników, jak przede wszystkim sama budowa owocu w roślinach z rodziny krzyżowych. Łuszczyna ma wyraźnie „przygotowaną” strefę pękania w pobliżu łączenia błoniastej przegrody z obiema klapami. Są tam mocno drewniejące w trakcie dojrzewania komórki o grubych ścianach z duża ilością lignin. Zapewniają one sztywność łuszczynie i w trakcie wysychania pojawiają się tam duże naprężenia prowadzące do jej pęknięcia. Łuszczyna staje się mniej elastyczna za to bardziej podatna na pękanie, przez co roślina ma lepszą zdolność rozsiewania nasion w celu pomyślnego rozmnażania. Do tego dochodzi wpływ długiego kwitnienie rzepaku i nierównomiernego dojrzewanie poszczególnych łuszczyn na różnych pędach a także warunki pogodowe. Szczególnie tu niebezpieczne są deszcze i wiatry w okolicach żniw, często wręcz uniemożliwiające zebranie plonu w optymalnym czasie. Często też, przy większych areałach rzepaku trudno z powodu ograniczeń sprzętowych jest zebrać całość w szybkim czasie pozwalającym na uniknięcie strat. Straty mogą sięgać 10-15%, problem ten był badanu w Instytucie Agrofizyki w Lublinie .

Istnieją różne metody ograniczania takich strat, jak sklejanie łuszczyn czy desykacja przedżniwna wyrównująca dojrzewanie. Obie metody wymagają wjazdu z opryskiwaczami w wysoki, splątany łan rzepaku, desykacja jest zasadniczo ograniczona przepisami i dopuszczana tylko w wypadku zachwaszczonych plantacji, a ostatni dostępny desykant jakim jest glifosat – zagrożony ostateczny wycofaniem z Unii Europejskiej. Tak wiec potrzebne są nowe sposoby. Dlatego też firma NUFARM wprowadza na rynek nowatorski preparat SEALICIT, o zupełnie innym działaniu od dotychczasowych metod. Zabezpiecza on łuszczyny przed osypywaniem już na początku wegetacji podczas pierwszych zabiegów wiosennego zwalczania szkodników w rzepaku. Wczesna aplikacja i możliwość łączenia z innymi zabiegami zapewnia brak dodatkowych przejazdów i niszczenia roślin przed żniwami, co jest tak uciążliwe np. podczas desykacji lub sklejania.

Preparat SEALICIT zawiera ekstrakt z Ascophyllum nodosum. Jest to wodorost, który rośnie tylko w zimnej części Oceanu Atlantyckiego, na północnych wybrzeżach Ameryki i Europy, szczególnie obficie u wybrzeży Irlandii, skąd też wywodzi się producent środka, firma Brandon. Alga ta występuje głównie w siedliskach przybrzeżnych, w strefie przypływowej. gdzie są narażane na szczególnie trudne warunki, silen fale oraz cykliczne wysychanie w czasie odpływów, a następnie zalewanie słonymi wodami w trakcie przypływów. W związku z tym zawierają wiele cennych substancji, które pomagają im przetrwać tak ekstremalne warunki. Są to min. mikroelementy, cytokininy, gibereliny, betainy, mannitol, kwasy organiczne, polisacharydy, polifenole, aminokwasy i białka, które stymulują rozmaite procesy życiowe innych roślin i są bardzo użyteczne w rolnictwie.

Firma Brandon przygotowała na bazie wyciągu z alg brunatnych preparat SEALICIT w opatentowanej technologii ekstrakcji PSI, która odróżnia ten produkt od innych wyciągów z alg obecnych na rynku. Platforma technologiczna (PSI™) składa się z 8 etapów, które łączą biochemię molekularną z zaawansowanymi metodami selekcji genomów, aby wyselekcjonować frakcję Ascophyllum zoptymalizowaną pod kątem wpływania na budowę łuszczyn rzepaku. Finalna weryfikacja funkcjonalności ekstraktu odbywa się przy pomocy testu antygenowego PCR (używanego również min. w testach na COVID czy badaniach krwi).

Skrót PSI (Plant Signal Induction) oznacza „Indukcję sygnału w roślinie”, czyli wzbudzenia określonego procesu biologicznego i rozwojowego w roślinie. W wypadku preparatu SEALICIT i PSI 759 jest to wyłączenie aktywności genu IND (od angielskiego słowa indehiscent czyli „niepękający”) promującego syntezę ligniny, której duża ilość ma bezpośredni negatywny wpływ na pękanie. Firma Brandon prowadzi również badania nad innymi wersjami ekstraktu, wpływającym np. na poprawienie efektywności wykorzystania azotu i jego asymilacji ich do aminokwasów i białka.

Sealicit poprzez zmniejszenie aktywności genu IND redukuje proces lignifikacji ścian łuszczyny, co z kolei poprawia ich wytrzymałość łuszczyn przez zmniejszanie naprężeń w czasie wysychania. zmniejszając straty w nasionach. Sealicit zwiększa ścisłość upakowania cząsteczki DNA przez co zmniejsza dostępność polimeru RNA dla genu (IND). Ma to bezpośredni wpływ na ilość cząsteczek mRNA, kodujących białko IND aktywne w łuszczynie. Krótko mówiąc im większe upakowanie DNA tym mniejsza dostępność dla genu i aktywność białka kodowanego przez ten gen. Łuszczyny wytwarzają mniej lignin lub wcale. Gen IND jest ewolucyjnie obecny we wszystkich gatunkach produkujących tzw. suche owoce (łuszczyny, strąki). Prowadzimy dalej badania nad wykorzystać Sealicit do ograniczenia pękania owoców (strąków lub łuszczyn) u różnych gatunków roślin uprawnych.

Ponieważ gen IND jest aktywny tylko w łuszczynach, oprysk SEALICIT należy zastosować już w fazie wegetatywnej, przed rozwojem ich zawiązków, a efekt tego zabiegu jest widoczny kilka tygodni później, w fazie reprodukcyjnej uaktywnia się gen jest używany przez roślinę podczas procesu rozwoju łuszczyn. Aktywna frakcja ekstraktu zawartego w SEALICIT stymuluje roślinę poprzez wiązanie się z odpowiednim receptorem co uruchamia pożądany proces rozwojowy. Wystarczy raz podać sygnał w fazie wegetatywnej, aby wywołać odpowiednie zmiany w różnicowaniu się łuszczyny podczas fazy generatywnej. Sealicit stymuluje i koduję roślinę na cały okres wegetacji. Działa systemicznie - na każdą łuszczynę jednakowo. Efekt jest długotrwały.

Najlepszym okresem jest BBCH 30-39, kiedy rośliny są pobudzone i odbudowane po okresie zimowym i zaczynają wybijać w pędy. Za koniec optymalnego okresu uważa się pojawienie się pąków kwiatowych głównego pędu czyli pomiędzy BBCH51 a 55. Aplikacja w trakcie kwitnienia może być spóźniona i mało efektywna gdyż gen IND już mógł rośliny „zaprogramować” i zabieg nie zmniejszy lignifikacji we wszystkich łuszczynach.

Rekomendowana dawka SEALICIT to 1,0 L/ha.

Wyniki naszych doświadczeń wskazują, ze w przypadku odmian mieszańcowych o deklarowanej przez hodowcę podwyższonej odporności łuszczyn na pękanie osiągniętej metodami hodowlanymi, dawkę można zmniejszać, czasem nawet do 0,5 l/ha. Sealicit można mieszać z fungicydami i insektycydami w dowolnym momencie. Terminy stosowania dobrze łączą się np. z zabiegami zwalczania chowaczy w czasie wybijania w pędy lub zwalczanie słodyszka przed kwitnieniem.

Nie należy mieszać z produktami zawierającymi miedź, niechelatowany wapń oraz z silnie kwaśnymi roztworami lub silnymi utleniaczami (pH < 4). Należy unikać stosowania w warunkach mrozu (temperatury poniżej zera) i długotrwałej suszy. Sealicit będzie działać najlepiej, gdy zostanie nałożony na żywe liście i merystemy (komórki suchych i zamrożonych liści nie będą w stanie skutecznie odbierać i przewodzić sygnału). Jeśli spodziewany jest bardzo upalny dzień, zalecamy również wykonanie natrysku rano lub wieczorem (chłodniejsze pory dnia), a nie w południowym słońcu. Aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w działaniu, ważne jest, aby nie stosować preparatu Sealicit, jeśli spodziewany jest deszcz w ciągu 3-4 godzin.