Temat rolnictwa węglowego jest ostatnimi czasy coraz głośniejszy. Pewne rozwiązania proponowane są w ekoschematach, o dobrych praktykach w tym zakresie wypowiadał się ostatnio na łamach portalu prof. Grzegorz Siebielec z IUNG w Puławach, a Agreena oferuje nowe rozwiązania dla rolników zainteresowanych sekwestracją dwutlenku węgla w glebie.

Agreena wydaje certyfikaty węgla w glebie zweryfikowane przez stronę trzecią, które rolnicy mogą sprzedawać. Od momentu rozpoczęcia działalności rozszerzyła swoją ofertę na rolników w kilkunastu krajach Europy.

Firma stawia sobie za cel uwolnienie siły dobrowolnego rynku węgla i kapitału naturalnego w celu finansowania przejścia na rolnictwo regeneracyjne. Działając w ścisłej współpracy z rolnikami jest wiodącą platformą do pomiaru sekwestracji węgla w glebie. Dzięki precyzyjnym narzędziom agronomicznym i zaawansowanej technologii, firma wydaje wysokiej jakości certyfikaty węglowe dostępne obecnie na rynku i umożliwia rolnikom planowanie przyszłości w oparciu o sekwestrację dwutlenku węgla.

Sebastian Balcerak ma ponad 20 lat doświadczenia w agrobiznesie i dołączy do zespołu Agreeny w marcu. Jego głównym zadaniem będzie rozwój i rozszerzenie działalności firmy na rynkach Polski, Czech, Węgier i Niemiec. Posiada wykształcenie w dziedzinie prawa rolnego, które wykorzystywał przez prawie dziesięć lat na różnych stanowiskach rządowych ds. rolnictwa. Pracował również jako konsultant dla prawie 15 rządów w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) w zakresie krytycznych reform dotyczących e-rolnictwa, organizacji producentów, usług doradztwa rolniczego i rozwoju systemów jakości.

Sebastian Balcerak, fot. Agreena

- W obecnym środowisku makroekonomicznym, w którym zarówno łańcuchy dostaw, jak i podmioty regulacyjne desperacko poszukują rozwiązania motywacyjnego zapewniających wsparcie finansowe dla rolników przechodzących na uprawy regeneracyjne, program węglowy Agreeny jest zaproszeniem do działania dla wszystkich graczy na rynku. Uważam, że stworzy on dodatkową pulę dochodów dla osób pracujących na roli, natomiast unijnym firmom produkcyjnym będzie oferował wysokiej jakości certyfikaty węglowe pochodzące z rynku o najwyższych standardach produkcji regeneracyjnej. Cieszę się, że mogę wspierać ten proces w regionie Europy Środkowej – komentuje Sebastian Balcerak.

- Połączenie kompetencji Sebastiana, dużej znajomości agrobiznesu z wieloletnim doświadczeniem w polityce rolnej, to silne wzmocnienie zespołu Agreena. Jego doświadczenie idealnie wpisuje się w naszą polityki ekspansji w Polsce, która jest ważnym rynkiem dla rolnictwa. Uważamy, że będzie on bezcennym źródłem informacji dla rolników, którzy przechodzą na praktyki rolnictwa regeneracyjnego w świecie, w którym zmiany klimatyczne stanowią impuls do nowych sposobów prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej– mówi Niels Vittrup, dyrektor ds. rozwoju rynku i marketingu w firmie Agreena.