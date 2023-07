Wielkimi krokami zbliżają się żniwa. W kontekście obniżającej się produktywności gleb, ekoschematów czy wzrostu świadomości odnośnie do znaczenia resztek pożniwnych, coraz większym zainteresowaniem cieszy się temat właściwego ich zagospodarowania. Jaką wartość mają resztki pożniwne? Czy warto sprzedawać słomę? Jak cenna jest próchnica? O wypowiedź na te i inne kwestie poprosiliśmy eksperta.

Mimo dobrych chęci, często wciąż nie do końca wiemy, jak najlepiej zagospodarować resztki pożniwne, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Stosowany na słomę azot traci na popularności na fakt, iż pobudza on mikroorganizmy do rozkładu resztek pożniwnych, ale też powoduje wzrost ilości patogenów w glebie, a to jest bardzo niekorzystne. Ciekawą alternatywą mogą być produkty biologiczne, które w ostatnim czasie podbijają rynek i są cenione przez rolników za efekty. Nie wolno zapominać, że prawidłowa i efektywna humifikacja resztek pożniwnych to najlepsze źródło próchnicy dla gleby.

Wartość nawozowa resztek pożniwnych

Słoma i resztki pożniwne to najtańszy, najłatwiej dostępny i najprostszy do zastosowania nawóz, będący jednocześnie uzupełnieniem glebowej materii organicznej, a więc próchnicy. Nie musimy brać pod uwagę ceny zakupu, kosztów załadunku czy rozwiezienia. Jednocześnie warto mieć świadomość, że pozostawiając słomę na polu, wpisujemy się w przyszłościowe założenia rolnictwa węglowego. W pierwszym roku rośliny następcze wykorzystują z resztek pożniwnych przeciętnie 20-40 proc. azotu, 25 proc. fosforu i 50 proc. potasu.

Stosunek plonu głównego, czyli ziarna lub nasion, do plonu ubocznego, a więc słomy i resztek pożniwnych, wynosi zależnie od gatunku i odmiany roślin od 1:0,5 do nawet 1:2. Oznacza to, że przykładowo zbierając 3 t/ha rzepaku, zyskujemy średnio 6 t/ha słomy i resztek pożniwnych, które nie tylko stanowią źródło materii organicznej, lecz także zawierają w tym przypadku ponad 40 kg azotu, prawie 20 kg P2O5, 120 kg K2O, blisko 80 kg MgO czy ok. 100 kg CaO.

Opłacalność zastosowania preparatu Bactim Słoma, fot. Intermag

Stosunek plonu głównego do ubocznego w przypadku zbóż mieści się w granicach od 1:05 dla jęczmienia jarego do 1:1,5 w przypadku żyta ozimego. Średnio przyjmuje się, że po zbiorze zbóż pozostaje 5 t/ha resztek pożniwnych. Taka ilość zapewnia zależnie od gatunku 15-45 kg/ha azotu, 30-60 kg/ha K2O, 6-10 kg/ha P2O5, 15-20 kg/ha CaO oraz mikroelementy takie, jak bor, miedź i molibden.

Nie sprzedawaj słomy, lepiej ją zagospodarować

Marginalne znaczenie ma już na szczęście sprzedawanie czy oddawanie słomy za darmo, stwarzające wrażenie pozbywania się problemu. Niemniej jednak, na portalach internetowych wciąż ogłaszają się rolnicy, chcący się pozbyć słomy zbóż, nie oczekując w zamian ani pieniędzy, ani jakiejkolwiek innej materii organicznej, jak choćby popularnego obornika. Niestety jest to strzał w kolano i szkodzenie samemu sobie.

Dla prawidłowego zagospodarowania słomy i resztek pożniwnych ważne jest przede wszystkim pozostawienie niskiego ścierniska, rozdrobnienie słomy i równomierne rozprowadzenie jej po powierzchni pola. Najlepiej zadbać o to już na etapie przygotowania kombajnu. Warto pamiętać, że im materia organiczna jest bardziej rozdrobniona, tym szybciej zachodzi jej mineralizacja. Przyjmuje się, że słoma najszybciej ulega mineralizacji i najłatwiej zmieszać ją z glebą, gdy ma długość do 4 cm. Warto pamiętać, że ważne jest nie tylko dobre rozdrobnienie, ale też równomierne rozprowadzenie resztek pożniwnych po powierzchni pola przy pomocy kombajnu wyposażonego w rozrzutnik plew.

Preparaty biologiczne na słomę

Rozwiązaniem zyskującym w ostatnich latach na popularności są preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy. Produkty te charakteryzują się dużą skutecznością, a jednocześnie są bezpieczne dla organizmów glebowych. Istotą ich działania jest wprowadzenie do gleby wyselekcjonowanych i wyspecjalizowanych szczepów mikroorganizmów, które wydzielają enzymy rozkładające resztki pożniwne i zamieniające je w cenną próchnicę. Z chemicznego punktu widzenia celuloza jest rozkładana na prostsze cukry, które są łatwo przyswajalne dla naturalnie występujących mikroorganizmów glebowych, a składniki pokarmowe są udostępniane dla roślin.

Biopreparaty są najskuteczniejsze w przypadku stosowania w warunkach wysokiej wilgotności. Z tego względu warto wykonywać opryski wieczorem lub wcześnie rano, kiedy resztki pożniwne pokryte są rosą, ewentualnie podczas niewielkich opadów. Rozwiązanie to jest z pewnością najbezpieczniejsze dla organizmów glebowych, o które warto zadbać. Na jego korzyść przemawia również łatwość stosowania przy pomocy typowego opryskiwacza.

Przykładem takiego produktu jest Bactim Słoma firmy Intermag, który w swoim składzie zawiera mikroorganizmy o wybitnie wysokich właściwościach do przemiany resztek pożniwnych w cenną próchnicę. Biopreparat działa w szerokim zakresie temperatur od 4 nawet do 40 st. C oraz nie wymaga wcześniejszego namnażania bakterii. Bakterie w biopreparacie znajdują się w formie przetrwalników, stąd są bardzo odporne na działanie np. promieni UV. Jego zastosowanie ogranicza występowania groźnych patogenów oraz szkodników, przyspiesza humifikację resztek pożniwnych, zwiększając ilość próchnicy w glebie a także zwiększa dostępność mikro i makroskładników dla roślin uprawnych.

Opłacalność zastosowania preparatu Bactim Słoma, fot. Intermag

Bactim Słoma został przebadany m.in. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa IUNG w Puławach czy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, które potwierdziły jego jakość i skuteczność. Badania i doświadczenia przeprowadzone udowodniły istotny wzrost rentowności uprawy po zastosowaniu preparatu na resztki pożniwne. Bactim Słoma zapewnia: