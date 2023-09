Teoretycznie norma wysiewu jest łatwa do obliczenia. mamy wzór, mamy twarde dane do podstawienia. Pozostaje jedna nie wiadoma - jaka ma być obsada?

Gęsta obsada pszenicy wysiewanej we wczesnym terminie prowadzi do intensyfikacji chorób i zwiększa ryzyko wylegania

Obsadę podwyższamy o nawet 30% w stosunku do optymalnej przy późnych siewach

Zbyt rzadko źle, nie lepiej przy bardzo gęstym siewie

Już na początku podkreślmy, że nie ma idealnej obsady. Ta jest zawsze uzależniona od licznych czynników. Tu w grę wchodzą przede wszystkim czynniki agrotechniczne, takie jak chociażby jakość gleby, termin siewu czy też kwestie odmianowe. W każdym przypadku trzeba znaleźć złoty środek spajający te elementy. Ani zbyt rzadki wysiew, ani też gęsta obsada na m2 nie będą najlepszymi rozwiązaniami. W przypadku siewu w zbyt gęstej obsadzie na własne życzenie redukujemy m.in. krzewienie. W drugą stronę, przy siewie zbyt rzadkim, uzyskujemy na plantacji przeciwstawne zjawisko, czyli nadmierne krzewienie. W takim układzie większe jest także ryzyko zimowych wymarznięć - może się bowiem okazać, że obsada roślin na przedwiośniu będzie zbyt niska. Natomiast w przypadku przesadnego zagęszczenia roślin będą one między sobą rywalizowały o światło, którego poszczególnym roślinom będzie brakować. W gęstym łanie zwiększa się również ryzyko ze strony patogenów chorobotwórczych (m.in. w przypadku chorób podstawy źdźbła, co przyczynia się do wylegania).

Od 240 do nawet 450 roślin na metr kwadratowy

Jeśli siew pszenicy ozimej wykonywany jest we wczesnym terminie to możemy przyjąć obsadę na poziomie 240 - 280 roślin /m2. Bardzo ważne jest jednak, by takich norm "trzymać się" we wczesnych i średnio - wczesnych siewach. W przypadku opóźnień będą one zbyt niskie. Już termin optymalny siewu pszenicy ozimej może wiązać się z wyższą obsadą. Przyjmujemy wówczas obsadę od 280 - 300 roślin/m2 do 340 - 350 roślin. Z kolei późne siewy pszenicy ozimej, np. listopadowe, wiążą się już z obsadą 380 - 450 roślin/m2. Przy czym sam termin, jak już wspomnieliśmy wcześniej, nie jest tu jedynym wyznacznikiem. Oprócz tego ważna jest gleba. I tak na stanowiskach o mniejszej zasobności normy mogą być niższe od tych przyjmowanych dla dobrych gleb o 5 - 10%. Przykładowo wysiewając pszenicę w terminie optymalnym na kompleksie pszennym przyjmujemy obsadę 300 roślin/m2. Natomiast w przypadku tego samego terminu i odmiany na słabszej ziemi obsada może być zmniejszona do 280 roślin/m2. W terminach opóźnionych pod uwagę bierzemy wyższe normy wysiewu, bądź też podwyższamy obsadę procentowo. I tak jeśli zalecenia hodowcy mówią, by wysiewać w terminach optymalnych 320 roślin /m2 to zakładając plantację np. 2 tygodnie po tym terminie wysiewamy 10 - 20% roślin więcej (wówczas obsada wynosiłaby 350 - 380 roślin /m2). Natomiast w terminach nieco bardziej ekstremalnych - choćby na przełomie listopada i grudnia - nawet 400 - 450 roślin/m2.

Możliwości "wyżywienia" roślin na słabszych ziemiach są dość ograniczone, stąd na stanowiskach o niższej zasobności stosujemy raczej ograniczone normy wysiewu.

Uwaga na czystość ziarna

Sama norma wysiewu w kilogramach powinna być oparta o czynniki, takie jak: zdolność kiełkowania, masa tysiąca ziaren oraz planowana obsada. W przypadku kwalifikowanego materiału siewnego po przyjęciu obsady wszystkie dane mamy podane. Wysiewając własny materiał takie badania możemy przeprowadzić we własnym zakresie. Przy czym warto dodać, że jest jeszcze jeden czynnik, który również wpływa na normę wysiewu, a chodzi mianowicie o czystość - chodzi tu o udział połówek ziaren itp. Im większy ich udział tym niższa czystość materiału. Należy je uwzględnić, gdyż wiele owych połówek będzie nieproduktywnych i nie skiełkuje.

Przypomnijmy, że wzór na normę wysiewu to: (obsada x mtz)/ siła kiełkowanie = ilość wysiewu w kg.

Nie siejmy trawników

Wspominaliśmy, że zbyt gęsty łan ogranicza krzewienie. Jest to o tyle ważne, że już w fazie krzewienia zawiązywane są kłoski. Jaki jednak będzie ów zbyt gęsty siew? Z pewnością błędem będzie wysiewanie ponad 400 roślin/m2 w terminie optymalnym. Niestety z gęstą obsadą spotykamy się stosunkowo często. Niejednokrotnie podczas próby siewnik ustawiany jest na sztywne 200 kg/ha w każdym roku - nieważne czy to siew wrześniowy czy październikowy. To ogromy błąd. Taka norma wysiewu byłaby dopuszczalna w optymalnych terminach tylko wówczas, gdy ziarno byłoby bardzo ciężkie (mtz powyżej 50g) a jednocześnie siła kiełkowania byłaby niemal 100-procentowa. W przeciwnym wypadku wysiewamy trawnik zamiast zboża. Takie plantacje mają finalnie niewielkie kłosy o niższym zaziarnieniu i jednocześnie mniejszej masie ziarna.

A jaka będzie za niska obsada? Tu odpowiedź jest nieco mniej jednoznaczna, gdyż co do zasady preferowane są niższe normy wysiewu. Jednakże możemy przyjąć, że wysiew 250 - 260 roślin na metrze kwadratowym będzie dobrym rozwiązaniem na zasobnej ziemi we wczesnym terminie, jednak już w siewie październikowym obsada taka będzie za niska.