Siew rzepaku w tym roku po kradzionych żniwach, również jest trochę kradziony, bo często i opóźniony. Rolnicy mieli mniej czasu na przygotowanie się do niego. Szukając oszczędności, bo i ceny surowca finalnego, nie są zbyt wysokie, częściej decydują się na materiał siewny z samorozmnożenia.

Trwają siewny rzepaku 2023 r. Już wiadomo, że tegoroczny areał uprawy będzie niższy niż w roku ubiegłym.

Rolnicy w tym roku często korzystają z nasion z tzw. samorozmnożenia, nie wykorzystując przy tym postępu biologicznego.

Do późnych siewów polecane są odmiany rzepaku mieszańcowego, z odpornością na choroby wirusowe i grzybowe.

Jak informuje portal farmer.pl Juliusz Młodecki, rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego, ale też i prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, siew tego gatunku dobiega końca. Oczywiście z powodu kradzionych żniw i ich wydłużeniu w czasie, przygotowanie pola pod rzepak się trochę opóźniło, zwłaszcza na północy kraju, to warunki jak dotąd do siewu były całkiem dobre. Było trochę sucho, ale teraz zwykle spadły opady deszczu, które przyniosły wschodzącym roślinom wilgoć. Niestety zapowiedź na kolejne dni trochę te zabiegi może zastopować, bo przepowiada się opady deszczu.

Co z areałem zasiewów rzepaku pod zbiory roku 2024?

Te nie są jeszcze znane, ponieważ siewy rzepaku się jeszcze nie skończyły i mogą potrwać, zwłaszcza tych odmian mieszańcowych, nawet do 10 września, ale już wiadomo, że powierzchnia będzie mniejsza. Dlaczego?

– Powodem takiego stanu jest przebieg pogody, ale też i koniunktura na rynku. Po pierwsze podczas żniw 2023 r. okazuje się, że zebraliśmy aż 4 mln t nasion rzepaku. Po drugie w magazynach z zeszłorocznych zapasów mamy surowca ponad 1 mln t. Do tego dowiadujemy się, że na Ukrainie również zebrano ok. 4 mln t nasion rzepaku. To w naszym przypadku nie jest bez znaczenia. A ceny, te nie przekraczają 2 tys. zł za tonę. Wniosek jest jeden – mówi nam Młodecki.

Jak dodaje, w tym roku jest też drogi kwalifikowany materiał siewny.

– Ceny te wzrosły do takich poziomów, że za jednostkę siewną na 3 ha musimy często zapłacić tyle co za tonę finalnego surowca. Czyli około 1500 zł, do tego Vat i robi się konkretna kwota. Dlatego rolnicy w tym sezonie częściej niż zwykle niestety sięgają po nasiona z samorozmnożenia – zaznaczył Juliusz Młodecki.

Rzepak wysiany z nasion z samorozmnożenia

Odniósł się do tych danych dla farmer.pl Artur Kozera z Rapool Polska, który wprost powiedział nam, że wielu rolników szuka oszczędności, co nie będzie z korzyścią dla jakości i wielkości plonów.

- W tym roku wielu plantatorów zastanawia się nad ograniczeniem kosztów i zastosowaniem nasion z własnego rozmnożenia z tzw. przyczepy. Czy jest to dobre rozwiązanie? Czy ryzyko związane ze stosowanie niekwalifikowanego materiału siewnego przy jednoczesnym ponoszeniu wszystkich kosztów uprawy jest uzasadnione ekonomicznie i opłacalne? Poza aspektami prawnymi, które muszą być bezwzględnie spełnione, trzeba zwrócić uwagę na ekonomikę uprawy rzepaku. Kwalifikowany materiał siewny wykorzystywany w gospodarstwie jest najtańszym środkiem do produkcji w porównaniu np. do nawozów czy środków ochrony roślin. W celu określenia efektów uprawy rzepaku z materiału kwalifikowanego i własnego rozmnożenia przeprowadzono doświadczenia. Były one przeprowadzone w trzech lokalizacjach na ternie Polski, woj. lubelskie, woj. wielkopolskie i woj. pomorskie. W przeprowadzonym doświadczeniu testowano jedną odmianę mieszańcową pokolenia F1 (materiał kwalifikowany) w porównaniu do nasion z własnego rozmnożenia FSS. Otrzymane wyniki pokazują, że w przypadku wysiewu kwalifikatu otrzymano średnio 20 proc. wyższy plon nasion rzepaku – mówi Artur Kozera.

Jak dodaje, badania wykonano w 2021 roku, w którym nie wystąpiły ekstrema pogodowe w trakcie wegetacji. Otrzymane wyniki pokazują, że wysiew własnych nasion „z przyczepy” z punktu widzenia ekonomii nie jest opłacalny.

Na ich potwierdzenie przedstawia nam dokładną tabelę (zamieszczoną poniżej).

Uprawa rzepaku z kwalifikatu a z samorozmnożenia, źródło: Rapool Polska

Jak hodowca ocenia przebieg siewów rzepaku w 2023 r.?

- Tegoroczne siewy rzepaku podobnie jak w ubiegłych sezonach przebiegają w warunkach odbiegających od optymalnych. Początkowo utrzymujące się bardzo wysokie temperatury przeszły w falę intensywnych opadów deszczu połączonych z burzami. Taka sytuacja ma wpływ na opóźnienie siewów, najprawdopodobniej przeciągną się one w zależności od regionu do pierwszej dekady września – uważa Artur Kozera.

Taki stan rzeczy obliguje do wyboru odmiany, która sprosta warunkom uprawy.

- Do takich zaliczamy odmiany mieszańcowe z odpornością na choroby wirusowe i grzybowe. Ponadto w doborze powinniśmy zwrócić uwagę na główną cechę, która ma wpływ na plonowanie, a jest nią zimotrwałość. Wszystkie wymienione cechy oraz mocny, głęboki system korzeniowy będą decydowały o powodzeniu uprawy, a szczególnie prawidłowemu przygotowaniu się do okresu spoczynku zimowego, przetrwanie go bez uszkodzeń i szybkiemu wznowieniu wiosennej wegetacji – radzi przedstawiciel Rapool Polska.

W Wy jesteście już po siewach rzepaku?