Nie skończyły się jeszcze żniwa 2023, a już rolnicy przygotowują stanowiska lub sieją rzepak. Okazuje się, że jest bardzo sucho.

W ubiegłym roku wiele plantacji rzepaku zostało założonych jeszcze przed 15 sierpnia, teraz były to marginalne przypadki. Większość rolników dopiero rusza z pracami, bo żniwa były opóźnione. Pogoda skutecznie przeszkadzała w zbiorach. I mimo iż, ostatnie tygodnie kojarzą się raczej z opadami deszczu, to tej wilgoci nie widać na polach. Jest sucho, pokazuje to wprost film zamieszczony poniżej na Twitterze. Takich sygnałów od rolników jest więcej.



Susza 2023

Wilgoci w glebie jest bardzo mało. Widać to na poniższych mapkach opracowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB. Tam w warstwie gleby do 7 cm są regiony, zwłaszcza w centralnej Polsce, gdzie już pojawiają się tzw. czerwone place. W warstwie od 7 do 28 cm sytuacja jest trochę lepsza, ale już głębiej jest tragiczna.

Wilgotność gleby do 7 cm, źródło: IMGW

Wilgotność gleby od 7 do 28 cm, źródło: IMGW

Wilgotność gleby od 28 do 100 cm, źródło: IMGW

Siew rzepaku 2023

Okazuje się, że to nie pierwszy rok, kiedy rolnicy muszą mierzyć się z suszą podczas siewów. W ubiegłym było podobnie.

W takich warunkach sam siew należy wykonać sprawnie, w krótkim okresie czasu, aby jak najmniej przesuszać i tak suchą już glebę. Na przykład w wypadku uprawy orkowej należy zrobić wszystkie zabiegi – orka z wałem i siew agregatem uprawowo-siewnym w czasie maksymalnym 24 godzin. Coraz częściej rolnicy wybierają uprawę pasową strip-till, która pozwala na obniżenie strat wilgoci.Te już trwają, poniżej film z woj. warmińsko-mazurskiego.

Przypominamy, że optymalnym terminem siewu rzepaku jest 15-25 sierpnia, ale można go przesunąć w wypadku odmian mieszańcowych do 10 września. Ważna jest odmiana, ale też i obsada, najlepiej wynosząca ok. 40 roślin na metr kwadratowy. Rzepak do skiełkowania co prawda nie potrzebuje dużo wilgoci, ale musi być ona zapewniona od samego początku. Utrzymująca się susza może spowodować, że siewki roślin będą szybko zasychać.

W przypadku bardzo trudnych warunków warto poczekać z siewem. Maksymalnie, do 5-10 września, ale wówczas kiedy wysiewane są odmiany o intensywnym wzroście jesiennym. Pamiętać wtedy trzeba o odpowiednim przygotowaniu gleby oraz o zwiększeniu normy wysiewu, o około 5 sztuk nasion na 1 metrze kwadratowym.