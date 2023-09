Siew żyta nabiera rozpędu. Ostatni dzwonek na wybór odmiany

Podziel się

Najczęściej polecanymi odmianami żyta ozimego są te z grupy odmian mieszańcowych; Fot. AK

Choć żyto ozime jest najbardziej tolerancyjne co do stanowiska glebowego i ze zbóż najlepiej zimuje, to jednak nie wybacza z reguły opóźnionego siewu. Na jaką odmianę postawić? To ostatni dzwonek, by dokonać wyboru.

PARTNERZY SERWISU

To ostatni dzwonek na wybór odmiany żyta ozimego do siewu. Rolnicy mogą skorzystać z kilku podpowiedzi, jedną z nich są tworzone Listy Odmian Zalecanych (LOZ)

Na listach w roku 2023 znalazło się 26 odmian.

Ponad połowa (14 odmian) to odmiany mieszańcowe. W niektórych regionach rozpoczynają się optymalne terminy siewu żyta ozimego. Kto jeszcze nie wybrał odmiany musi się śpieszyć, bo żyto sieje się w stosunkowo wąskim przedziale czasowym. Wysokie temperatury i przesuszona wierzchnia warstwa nie zachęcają do prac polowych i większość rolników czeka na zmianę aury, a dokładnie na deszcz. Siew w pył nie na tym etapie nie ma większego sensu i uzasadnienia. W zależności od regionu uprawy mamy jeszcze chwilę czasu aby obserwować pogodę i dopasować termin siewu do warunków pogodowych. Czytaj więcej Do kiedy wysiewać żyto? Czy warto opóźnić siew? Wilgotność gleby 0-7cm Źródło: IMGW-PIB Żyto ozime - na jaką odmianę postawić? Wybór odmiany jest ważny i z pomocą przychodzi chociażby Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Co roku publikuje on wyniki plonowania zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze odmian, które są opracowane na podstawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Na szczycie jednak bardzo często znajdują się odmiany najnowsze, które nie zawsze możemy na ostatnią chwilę dostać w obrocie handlowym. Wyniki PDO są także odzwierciedleniem danego sezonu, a wiadomo, że rok do roku nie można porównać. Czytaj więcej Żyto populacyjne czy mieszańcowe? Wyniki PDO 2023 Równie dobrą podpowiedzią są tworzone od lat Listy Odmian Zalecanych. Jakie COBORU w tym roku wystosowało zalecenia dla producentów zbóż z poszczególnych województw? Prześledźmy Listy Odmian Zalecanych (LOZ) żyta ozimego. Czytaj więcej Zaplanuj walkę z odporną miotłą w zbożach LOZ 2023. Żyto ozime Każde z województw ma własną listę odmian zalecanych. Została ona sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych przez COBORU w ramach PDO. Jakie odmiany znalazły się w 2023 roku w zestawieniu. To przedstawia poniższa grafika. LOZ żyta ozimego 2023 Źródło: COBORU Najczęściej polecaną odmianą jest KWS Jethro, które uzyskało aż 15 zaleceń. W wielu województwach pojawiają się także takie odmiany jak: KWS Berado (11 województw), KWS Tayo i KWS Vinetto (pojawiają się na liście w 10 województwach). Są to odmiany mieszańcowe, które sprawdzają się w warunkach praktycznie całego kraju. Co ciekawe największy wybór mają rolnicy z województwa łódzkiego, gdyż mogą wybierać z 12 poleceń. Czytaj więcej Materiał siewny zbóż ozimych. Ceny w połowie września

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin