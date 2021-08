Siewy rzepaku ozimego mocno opóźnione

Jesteśmy u progu września, a tymczasem raptem garstka rolników wysiała rzepak w optymalnych terminach agrotechnicznych. Głównym czynnikiem hamującym okazała się... pogoda.

Przedłużone żniwa pociągnęły za sobą spore opóźnienia w pracach polowych i siewie rzepaku.

Aktualna sytuacja pogodowa nie napawa optymizmem.

Jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, czy w związku ze znacznie opóźnionymi zbiorami zbóż uda się zasiać rzepak w terminie. Dziś już mamy pewność, że w niektórych regionach, na przykład na północy, plantacje rzepaku zostaną założone długo po kalendarium agrotechnicznym.

Deszczowy sierpień

Pogoda w trakcie tegorocznych żniw w całym kraju pozostawiła wiele do życzenia - deszcz padał niemal codziennie, przez co czas zbiorów uległ przedłużeniu, a jakość ziarna była, co najwyżej, paszowa. Dochodzą do nas informacje, że w dalszym ciągu wielu rolnikom nie udało się dokończyć zbiorów. Miejscami na polach jest tak mokro, że nie da się wjechać ani ciągnikiem, ani tym bardziej kombajnem i trzeba czekać, aż gleba nieco przeschnie. Do opóźnień w siewie przyłożyło się także wąskie okno czasowe między zbiorem zbóż, a optymalnymi terminami agrotechnicznymi siewu rzepaku. No i oczywiście przebieg pogody w drugiej połowie miesiąca...

Siewy rzepaku znacząco opóźnione

Tymczasem kończy się sierpień, a przejeżdżając samochodem wzdłuż kraju da się zauważyć, że opady deszczu nie pozwoliły wielu rolnikom wykonać choćby uprawek pożniwnych, nie wspominając nawet o siewie. Internet oraz fora rolnicze w mediach społecznościowych obfitują w dyskusje rolników, którzy coraz bardziej sfrustrowani są bezradnością wobec ciągłych opadów deszczu.

Jeden z licznych postów w grupie rolniczej na temat bieżącej sytuacji pogodowej, źródło: Fb

Wysialiście już rzepak? Jeśli tak, to mieliście dużo szczęścia - aktualne prognozy pogody przewidują poprawę sytuacji dopiero w piątek tego tygodnia...