Tegoroczne żniwa upływają pod znakiem opadów deszczu. Na rynku pojawia się mało świeżego towaru, bo wjazd w pole w wielu regionach jest niemożliwy. Firmy skupowe są częściowo zainteresowane mokrą pszenicą.

Pogodna utrudnia zbiory, wilgotność zbóż jest wciąż wysoka. Na rynek trafia mało świeżego towaru

Firmy skupowe coraz częściej zastanawiają się nad odbiorem mokrego ziarna

W obliczu niesprzyjającej pogody część skupów jest gotowa na odbiór mokrego ziarna

Z części firm skupowych docierają informacje, że będą odbierały mokre ziarno, zwłaszcza w przypadku pszenicy. Jest to reakcja na sytuację pogodową. Aktualnie większość dostaw, które dociera do firm zajmujących się obrotem zbóż, przekracza standardowo przyjęty poziom wilgotności (14,5%). Wilgotność pszenicy przekracza z reguły 15 procent, a często oscyluje nawet na poziomie ponad 16 procent. Jeszcze chwilę temu większość firm nie była zainteresowana takim towarem, tymczasem aktualnie pojawia się coraz więcej głosów mówiących o tym, by takie ziarno odbierać. Dotyczy to oczywiście obiektów wyposażonych w suszarnie. Niektóre firmy stosują wysokie potrącenia za każdy procent wilgotności ponad normę - nawet do 30 zł (przykładowo pszenica przy wilgotności 14,5% wyceniana jest na 850 zł/t, ale już przy poziomie wilgotności 15,5% cena zostanie obniżona o 30 zł/t). Nieliczne punkty stosują dość niskie potrącenia w granicach 8 - 10 zł za punkt procentowy powyżej normy bazowej. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że zainteresowanie takim towarem zaczynają wykazywać firmy, które do tej pory stosowały często żelazną zasadę nieprzyjmowania surowca o wilgotności nawet minimalnie wyższej od bazowej.

Zbiór mokrej pszenicy musi być dobrze przeliczony

Z jednej strony jest to więc szansa na dokończenie zbiorów przy tak trudnych warunkach pogodowych - tym bardziej że w ciągu kilku czy nawet kilkunastu najbliższych dni raczej trudno będzie o pszenicę suchą. Z drugiej jednak strony powstaje pytanie: czy firmy nie potrzebują dużo dobrej jakościowo pszenicy skoro wychodzą z inicjatywą obniżania progów wilgotności? Oczywiście jest to duży problem dla rolnika, bo ten może stracić nawet kilkadziesiąt zł/t przy sprzedaży ziarna o wyższej wilgotności. Jednak jeśli takie warunki pogodowe będą się dłużej utrzymywać to większość dostaw z krótkich okien pogodowych umożliwiających zbiór będzie miało wysoką wilgotność.

W poniedziałkowy wieczór chociażby na polach w okolicach Wrocławia pojawiło się sporo kombajnów w godzinach późno popołudniowych. W najlepszym przypadku koszona pszenica uzyskiwała wyniki wilgotności na poziomie 14,6 - 14,8 %, aczkolwiek w większości przypadków wyniki były znacznie wyższe. W nocy w regionie pojawiły się kolejne opady, które znów wstrzymały zbiory.

W wielu przypadkach firmy skupowe są zmuszone do zakupu mokrego towaru choćby z powodu kontraktów z których muszą wywiązać się w określonych terminach.

Musimy sami przekalkulować czy jest sens zbioru mokrej pszenicy. Teoretycznie bowiem z każdym dniem będą maleć szanse na pozyskanie towaru konsumpcyjnego - być może stracimy nieco na wilgotności, ale nadrobimy cenę parametrami.

Pszenica paszowa w południowo - zachodnich regionach wyceniana jest na 770 - 840 zł/t. Pszenica konsumpcyjna z kolei najczęściej oscyluje w granicach 830 - 890 zł/t. Niezmiennie bardzo niskie są wyceny pszenżyta - zazwyczaj w przedziale 650 - 720 zł/t. Żyto natomiast wyceniane jest nawet poniżej 600 zł/t. Kolejny dzień ponownie przyniósł spadki jeśli chodzi o rzepak - tu oferty skupowe lokalnie spadają już poniżej 1700 zł/t.