Skuteczne rozwiązanie w ochronie rzepaku w czasie kwitnienia

Uprawa rzepaku ozimego zajmuje ważne miejsce w strukturze zasiewów. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost porażenia roślin przez choroby grzybowe. Dzieje się tak, ponieważ intensywność tej uprawy jest bardzo duża. Co więcej, coraz częściej rzepak uprawiany jest w monokulturze. Zatem jakie rozwiązanie w ochronie rzepaku wybrać?

Panująca w tym roku ciepła zima znacząco przyczyniła się do przyspieszenia wegetacji wszystkich roślin rolniczych. Sprzyjało to nagromadzeniu wielu patogenów, głównie grzybowych.

Kiedy wykonać pierwszy zabieg fungicydowy

Plonowanie rzepaku ozimego zależy od wielu czynników. Znaczenie mają m.in.: warunki klimatyczno-wilgotnościowe, odmiany czy nawożenie. Dużą rolę odgrywa także ochrona fungicydowa. Pierwszy zabieg grzybobójczy wykonuje się zazwyczaj na początku wydłużania się pędu głównego. Natomiast drugi należy wykonać w czasie kwitnienia, kiedy opadają pierwsze płatki z kwiatów pędu głównego.

Dlaczego tak ważny jest zabieg w momencie opadania płatków kwiatowych?

Okres kwitnienia to kluczowy moment do planowania wielkości plonu. Zabiegi w tym czasie mają za zadanie zapobiec występowaniu chorób. Skuteczne rozwiązanie w ochronie rzepaku pomaga uniknąć ogromnych strat w plonie. Potencjalne szkody powodowane przez chorobę grzybową mogą mieć niewyobrażalne znaczenie gospodarcze. Na plantacjach dobrze rokujących, przy ciepłej pogodzie warto rozważyć dwuzabiegową technologię ochrony rzepaku w okresie kwitnienia. Pierwszy zabieg należy wykonać na początku kwitnienia (BBCH 61). Drugi natomiast w momencie opadania płatków kwiatowych lub zawiązywania łuszczyn (BBCH 69- 73).

Źródło: BASF

Jakie choroby najczęściej występują w tym okresie?

Największym zagrożeniem dla rzepaku w fazie kwitnienia jest zgnilizna twardzikowa. Ze względu na niski próg ekonomicznej szkodliwości, już niewielki stopień jej występowania powoduje obniżenie plonu nasion. Zgniliznę twardzikową powoduje grzyb Sclerotinia sclerotiorum. Źródłem infekcji są zimujące w glebie przetrwalniki grzyba, tzw. sklerocja. Charakterystycznym objawem są szarobiałe plamy na łodygach. Przy dużej wilgotności plamy te pokrywają się białą, watowatą grzybnią. Taka forma zawiera twarde, szare, a następnie czarne sklerocja. Porażenie przez S. sclerotiorum powoduje wyłamywanie się łodyg. W następstwie nasiona osypują się do gleby.

Źródło: BASF

Opadające płatki kwiatów rzepaku są również źródłem pożywienia dla Botrytis cinerea. Grzyb ten jest sprawcą szarej pleśni. Objawem choroby są brunatne plamy z szarym nalotem na łodygach i liściach. W efekcie doprowadzają one do gnicia i zamierania porażonych roślin.

Kwitnienie to okres, kiedy może pojawić się także czerń krzyżowych. Jest ona powodowana przez grzyb Alternaria alternata. Objawem choroby jest pojawienie się czarnych plam na łodygach i liściach. Z nich dochodzi następnie do infekcji łuszczyn. To może przyczynić się do wyraźnego zmniejszenia ilości i jakości plonu. Powstałe na łuszczynach plamy powodują ich kurczenie. W efekcie następuje przedwczesne ich pękanie i osypywanie się nasion. Tylko skuteczne rozwiązanie w ochronie rzepaku zapewni bezpieczeństwo uprawom.

Postaw na wysoki plon, wybierz sprawdzone rozwiązanie!

Na rynku znajdziemy wiele fungicydów zawierających różne substancje czynne. Są one przeznaczone do zwalczania wymienionych chorób. Jednak mnogość preparatów powoduje, że trudno wybrać ten odpowiedni. Zwłaszcza gdy pogoda i panująca susza nie ułatwiają życia. W tak trudnych warunkach należy wybrać sprawdzone rozwiązanie w ochronie rzepaku. Zastosowanie odpowiedniego środka grzybobójczego w tym okresie daje nam gwarancję zwrotu kosztów włożonych w plantację.

Najważniejsza odpowiednia strategia ochrony!

Od ponad 10 lat najbardziej sprawdzone rozwiązanie w ochronie rzepaku w okresie kwitnienia to Pictor® 400 SC. Stosuje się go w dawce 0,5 l/ha. Zapewni to ochronę przed najważniejszymi chorobami okresu kwitnienia rzepaku:

● zgnilizną twardzikową,

● czernią krzyżowych,

● szarą pleśnią.

W preparacie występuje połączenie dwóch substancji czynnych boskalidu i dimoksystrobiny. Zapewnia to długotrwałą i skuteczną ochronę przed chorobami okresu kwitnienia rzepaku. Działanie fungicydu jest zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne. Dzięki korzyściom, jakie daje efekt AgCelence®, Pictor® zapewnia zwyżkę plonu niezależnie od roku. Pozytywny wpływ widać nawet w sytuacji braku objawów chorób.

Źródło: BASF

Preparat należy stosować w czasie kwitnienia, gdy zaczynają opadać pierwsze płatki kwiatowe. Jest to okres, w którym rośliny może zaatakować zgnilizna twardzikowa. Dlatego zaleca się głównie oprysk przy pełnym kwitnieniu. Najlepiej w momencie, kiedy 50% kwiatów na pędzie głównym jest otwartych. Zabieg można wykonywać również wcześniej. Wtedy ograniczy on straty występujące po mechanicznych lub mrozowych uszkodzeniach roślin. Preparat Pictor® 400 SC charakteryzuje się długim okresem działania. Zastosowanie go odpowiednio wcześnie nie dopuszcza do rozwoju zgnilizny twardzikowej.

Czerń krzyżowych i szara pleśń zazwyczaj pojawiają się trochę później. Z tego powodu fungicyd od firmy BASF można zastosować również pod koniec kwitnienia lub w fazie wykształcania się pierwszych łuszczyn. W wielu sezonach oddzielny, późniejszy oprysk jest ekonomicznie nieuzasadniony ze względu na niższy poziom porażenia. Jednak również w fazie pełnego kwitnienia Pictor® 400 SC to skuteczne rozwiązanie w ochronie rzepaku przed czernią krzyżowych i szarą pleśnią.

Rośliny zielone, a łuszczyny wypełnione wysokiej jakości nasionami!

W warunkach stresowych (np. upał, susza) zwiększa się ilość wytwarzanego przez rośliny etylenu. Związek ten znacznie przyspiesza proces dojrzewania. Pictor® 400 SC dzięki unikalnemu połączeniu dwóch substancji aktywnych nie tylko skutecznie zwalcza choroby grzybowe. Pozytywnie oddziałuje również na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie. Zastosowanie preparatu zmniejsza wydzielanie etylenu przez rośliny. Jest to ważne w obecnie panujących warunkach stresowych. Dzięki temu zwiększa się efektywność fotosyntetyczna rzepaku. Tym samym proces fotosyntezy trwa dłużej! Takie działanie przyczynia się do wzrostu zdrowotności łanu oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu się roślin.