Słoneczne dni przeplatają się z opadami deszczu. Nie jest łatwo wykonać dobrą zimową orkę na cięższych stanowiskach.

Warunki pogodowe nie sprzyjają orce na ciężkich glebach, gdzie ziemia przesycha dłużej

Orka mokrej ziemi niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji. Nie ma sensu orać "na siłę"

Nawet 50 procent paliwa więcej przy orce mokrej gleby

Trudno powiedzieć, co jest gorsze w uprawie ziemi - orka ziemi przesuszonej czy też "pchanie się" na siłę w bardzo mokrą glebę. Skutki i jednej i drugiej opcji będą z pewnością niekorzystne dla ziemi. Jedna i druga generują wysokie koszty - zużycie paliwa przy zbyt mokrej glebie zwiększa się ze względu na poślizg i spory opór. Pług musi jednocześnie przerzucić znacznie większą masę ziemi, której ciężar wzrasta ze względu na nadmierną wilgoć. Przykład z praktyki - zużycie paliwa przy głębokości orki na poziomie 25 cm wyniosło 17 l/ha, przy czym ziemia cechowała się optymalnym uwilgotnieniem. Przy orce tego samego stanowiska, na tę samą głębokość, ale przy miejscami nadmiernie mokrej ziemi wydatek paliwa oscylował już w granicach 22 l/ha. Szacuje się, że koszt paliwa ciężkiej i jednocześnie mokrej gleby jest wyższy o 25 - 50% od orki wykonywanej w optymalnych warunkach wilgotnościowych. Każdy z nas wie zresztą jak szybko ciągnik traci uciąg w momencie, gdy "podejdzie" mokra ziemia. A gorszy uciąg to przede wszystkim zwiększony apetyt maszyny na paliwo.

W warunkach ekstremalnych glebę możemy uszkodzić w dość znaczący sposób. Dotyczy to oczywiście miejsc w których pojawiają się zastoiska wodne czy też pod wierzchnią warstwą mamy glebę o niskiej przepuszczalności. W takich miejscach ziemia praktycznie nie filtruje wody do głębszych warstw gleby, a zatrzymuje całą wilgoć. Nie jest trudno w takich miejscach o problemy czysto techniczne, jak zakopanie ciągnika, ponieważ w miejscu styku opon z podłożem nie ma punktu oparcia - opona pod pływem ciężaru zatapia się w glebie. Wspominaliśmy niedawno, że takie warunki sprzyjają powstawaniu warunków beztlenowych. Warstwa mokrej ziemi, dodatkowo dociśniętej ciężarem, formuje się jak miękka modelina. Nie ma szans na jej osypywanie, a właśnie w takim miejscu dostęp powietrza jest całkowicie odcięty, a co za tym idzie rozpoczynają się procesy gnilne.

Gorsza gospodarka magazynowa gleby po "mokrej" orce

Oprócz większego zużycia paliwa problemem jest również dużo gorsza jakość orki. Ziemia nie osypuje się, a obracane są jedynie całe płaty gleby. W takich warunkach zaorana ziemia nie spełnia do końca swoich założeń, bo znacznemu pogorszeniu ulega gospodarka wodna stanowiska - ziemia magazynuje mniej wody poprzez gorszą przepuszczalność.

Tak więc orać, nie orać? Na to pytanie każdy z nas musi sam sobie odpowiedzieć w oparciu o znajomość własnego pola. Oczywiście, jeśli zdecydowana większość danego "kawałka" nadaje się do zimowej orki to najlepiej taki zabieg agrotechniczny wykonywać. Niemniej nie ma sensu spieszyć się z orką zimową w warunkach gdy ziemia jest w większości nadmiernie uwilgotniona. Poza tym, że wykonamy pracę "na sztukę" to poniesiemy więcej strat niż zyskamy korzyści. Gleba będzie zbita i sklejona po orce, a zamiast spulchnienia uzyskamy grunt, który nie będzie przepuszczał powietrza i odpowiedniej ilości wody.